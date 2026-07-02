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Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης
Επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (2/7) σε χαμηλή βλάστηση στον Βαθύλακκο Θεσσαλονίκης.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον βαθυλακκο Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 2, 2026
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