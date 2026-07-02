Απεργία ΠΕΝΕΝ: Δεμένα τα πλοία Fast Ferries και Golden Star Ferries στη Ραφήνα την Παρασκευή

Ανεκτέλεστα τα δρομολόγια λόγω της 24ωρης κινητοποίησης – Οι εταιρείες προχωρούν σε ακυρώσεις ανεξαρτήτως της εκκρεμούς δικαστικής απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων - Αναμένεται το τι θα πράξει η Seajets

Fast Ferries και Golden Star Ferries, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η .



Οι δύο εταιρείες ενημέρωσαν τις λιμενικές αρχές και τα κεντρικά πρακτορεία ότι τα επηρεαζόμενα δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν, ενώ οι επιβάτες ενημερώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης των εταιρειών για την εξυπηρέτησή τους.



Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ανεξάρτητα από την απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί επί των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί με αίτημα να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Μέχρι στιγμής, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν στον προγραμματισμό τους με δεδομένη την πραγματοποίηση της κινητοποίησης.



Τα δρομολόγια της Fast Ferries που ακυρώνονται Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν:



Τα δύο δρομολόγια του Fast Ferries Andros από και προς Ραφήνα – Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.

Το δρομολόγιο του Αικατερίνη Π. από Ραφήνα προς Πάρο – Νάξο – Μύκονο – Τήνο και επιστροφή.



Τα δρομολόγια της Golden Star Ferries που δεν θα εκτελεστούν Ακυρώνονται επίσης:



Το δρομολόγιο του Superferry από Ραφήνα προς Τήνο – Μύκονο – Νάξο – Πάρο και επιστροφή.

Τα πρωινά και βραδινά δρομολόγια του Andros King.

Κλείσιμο

Το απογευματινό δρομολόγιο του Andros Queen από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο και επιστροφή.



Οι εταιρείες καλούν το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με τα κατά τόπους πρακτορεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση ή την αλλαγή των εισιτηρίων τους.



Στο μεταξύ νωρίτερα σήμερα, χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της ΠΕΝΕΝ, μεταξύ του προέδρου της Ένωσης, Αντώνης Νταλακογεώργος, και του επικεφαλής της SeaJets, Μάριος Ηλιόπουλος, με αντικείμενο τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν τα πληρώματα των πλοίων της εταιρείας τα οποία εξυπηρετούν δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας.



Σε ακυρώσεις των προγραμματισμένων δρομολογίων τους για την Παρασκευή 3 Ιουλίου προχώρησαν οι ακτοπλοϊκές εταιρείεςκαιλόγω της 24ωρης απεργίας που έχει εξαγγείλει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) στο λιμάνι της Ραφήνας δύο εταιρείες ενημέρωσαν τις λιμενικές αρχές και τα κεντρικά πρακτορεία ότι τα επηρεαζόμενα δρομολόγια δεν θα εκτελεστούν, ενώ οι επιβάτες ενημερώνονται από τα δίκτυα εξυπηρέτησης των εταιρειών για την εξυπηρέτησή τους.Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται ανεξάρτητα από την απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί επί των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν κατατεθεί με αίτημα να κηρυχθεί η απεργία παράνομη και καταχρηστική. Μέχρι στιγμής, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν στον προγραμματισμό τους με δεδομένη την πραγματοποίηση της κινητοποίησης.Τα δύο δρομολόγια του Fast Ferries Andros από και προς Ραφήνα – Άνδρο – Τήνο – Μύκονο.Το δρομολόγιο του Αικατερίνη Π. από Ραφήνα προς Πάρο – Νάξο – Μύκονο – Τήνο και επιστροφή.Το δρομολόγιο του Superferry από Ραφήνα προς Τήνο – Μύκονο – Νάξο – Πάρο και επιστροφή.Τα πρωινά και βραδινά δρομολόγια του Andros King.Το δρομολόγιο του ταχύπλοου Golden Princess προς Τήνο – Μύκονο – Πάρο – Ίο – Θήρα και επιστροφή.Το απογευματινό δρομολόγιο του Andros Queen από Ραφήνα προς Άνδρο – Τήνο – Μύκονο και επιστροφή.Οι εταιρείες καλούν το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με τα κατά τόπους πρακτορεία και τα κέντρα εξυπηρέτησης για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση ή την αλλαγή των εισιτηρίων τους.Στο μεταξύ νωρίτερα σήμερα, χωρίς συμφωνία ολοκληρώθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της ΠΕΝΕΝ, μεταξύ του προέδρου της Ένωσης, Αντώνης Νταλακογεώργος, και του επικεφαλής της SeaJets, Μάριος Ηλιόπουλος, με αντικείμενο τα εργασιακά ζητήματα που αφορούν τα πληρώματα των πλοίων της εταιρείας τα οποία εξυπηρετούν δρομολόγια από το λιμάνι της Ραφήνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα αιτήματα της Ένωσης και τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, απασχολούν τους ναυτεργάτες στα συγκεκριμένα πλοία. Η διοίκηση της Ένωσης ανέφερε ότι η διαφορά με την εταιρεία αφορά αποκλειστικά εργασιακά θέματα και δεν συνδέεται με άλλες επιχειρηματικές ή θεσμικές αντιπαραθέσεις.



Η ΠΕΝΕΝ γνωστοποίησε επίσης ότι δεν έκανε δεκτή πρόταση για αναστολή ή μετάθεση της προγραμματισμένης απεργιακής κινητοποίησης, επισημαίνοντας ότι διατηρεί τη θέση της ως προς την άσκηση του δικαιώματος της απεργίας.



Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ένωσης, η συνάντηση δεν κατέληξε σε συμφωνία και ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει κοινός τόπος μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, η ΠΕΝΕΝ καλεί τα μέλη της και τα πληρώματα των πλοίων που δραστηριοποιούνται από το λιμάνι της Ραφήνας να βρίσκονται σε ετοιμότητα ενόψει των επόμενων συνδικαλιστικών ενεργειών.



Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει δημόσια τοποθέτηση της SeaJets σχετικά με το περιεχόμενο της συνάντησης ή τις θέσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκειά της.