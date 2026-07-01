Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό
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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό

Το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά του Δομοκού

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (1/7) στον Δομοκό.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χλμ. ανατολικά - νοτιοανατολικά του Δομοκού με εστιακό βάθος 81,1 χλμ.

Δείτε στον χάρτη το επίκεντρο του σεισμού:

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στον Δομοκό
3 ΣΧΟΛΙΑ

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