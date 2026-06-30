Χατζηδάκης στην ημερίδα του Νewmoney το «Δημόσιο Αλλάζει»: Φτιάχνουμε την εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά και κάνει μεταρρυθμίσεις

«Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχίας στην Ελλάδα, η Ολυμπιακή, ο ΟΛΠ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ» - «Χωρίς να τα έχουμε διορθώσει όλα έχουμε λύσει θέματα και προχωρούμε στην επίλυση άλλων», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Metron Analysis για την ημερίδα newmoney: Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για επιλογή εργασίας