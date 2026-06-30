Χατζηδάκης στην ημερίδα του Νewmoney το «Δημόσιο Αλλάζει»: Φτιάχνουμε την εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά και κάνει μεταρρυθμίσεις
Χατζηδάκης στην ημερίδα του Νewmoney το «Δημόσιο Αλλάζει»: Φτιάχνουμε την εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά και κάνει μεταρρυθμίσεις
«Υπάρχουν παραδείγματα επιτυχίας στην Ελλάδα, η Ολυμπιακή, ο ΟΛΠ, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ» - «Χωρίς να τα έχουμε διορθώσει όλα έχουμε λύσει θέματα και προχωρούμε στην επίλυση άλλων», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης - Metron Analysis για την ημερίδα newmoney: Ποια είναι τα βασικά κριτήρια για επιλογή εργασίας
Στο πάνελ με θέμα «Μεταρρυθμίσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», στην ημερίδα «Το Δημόσιο αλλάζει – Νέες Πολιτικές. Μετρήσιμα Αποτελέσματα», που διοργάνωσε το newmoney, στο Αμφιθέατρο Εθνικής Πινακοθήκης, «Ίδρυμα Ωνάση» συνομίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης & Υπουργός Επικρατείας με τον δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, Στέφανος Τζανάκης.
«Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι όταν πήγαμε στη Βουλή βαρέθηκα να ακούω ”καλά τώρα ξυπνήσατε και μας φέρατε έναν νόμο με τίτλο ένα κράτος φιλικό στον πολίτη;”. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει όλα», είπε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι γίνονται βήματα.
«Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του υπ. Εργασίας και του ΕΦΚΑ, του υπ. Υγείας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτη φορά οι πραγματικοί παραγωγοί είδαν παραπάνω χρήματα, γιατί έχουμε ένα σύστημα διαφανές, με τη βοήθεια της ΑΑΔΕ. Στη συνέντευξη που θα δώσουμε αύριο με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Γιώργο Πιτσιλή, θα παρουσιαστεί η εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά, που κάνει μεταρρυθμίσεις έστω και με καθυστέρηση. Αυτή η κυβέρνηση χωρίς να τα έχει διορθώσει όλα έχει λύσει θέματα και προχωρεί στην επίλυση άλλων, π,χ οι πολεοδομίες», είπε στη συνέχεια. «Όταν ξεκινήσαμε, υπήρξαν φωνές και ψίθυροι. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, το θέμα είναι κάτι να γίνεται σωστά», ανέφερε για τις Πολεοδομίες.
«Έχει προχωρήσει η βάση δεδομένων, politis.gr, που μπορείς να βλέπεις ο πολίτης πώς προχωράει η υπόθεσή σου στο Δημόσιο. Αυτό στην Ελλάδα και στο ελληνικό Δημόσιο δεν είναι καθόλου και όμως το προχωρήσαμε», είπε ακόμα.
Αναφορικά με την αλλαγή καθηκόντων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και το έργο που έχει γίνει στα τρένα μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είπε ότι «Έχει κλείσει ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, προχωρεί σύμβαση ώστε να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΣΕ από εδώ και πέρα, η Deutsche Bahn, έχει περάσει νόμος με βάση τον οποίο οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είναι πολύ πιο ευέλικτοι, και τώρα γίνεται επιλογή στελεχών από την αγορά, με αυξημένο μισθολόγιο.
Προχωρούν τα έργα σε τρία διαφορετικά επίπεδα για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, θα έχουν κλείσει οι εργασίες μέχρι νωρίς το φθινόπωρο και θα μπουν σίγουρα τα δύο καινούργια τρένα που είναι επιπλέον των 23, που είναι να έρθουν στην Ελλάδα μέχρι το 2028. Γίνονται μια σειρά από βήματα και είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος Κότσιρας θα ακολουθήσει τα ίδια βήματα. Αν είχαν το κουράγιο οι κυβερνήσεις να συγκρουστούν με τα κακώς κείμενα και όλες τις ΔΕΚΟ, το θέμα του ΟΣΕ θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ πιο γρήγορα, όπως αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της Ολυμπιακής, του ΟΛΠ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, έχουμε παραδείγματα επιτυχίας στην Ελλάδα».
«Επειδή το Δημόσιο θυμίζει πολλές φορές Λερναία Ύδρα, χρειάζονται γνώση και τόλμη. Χρειάζεται ομάδα. Χρειάζονται άνθρωποι να έχουν γνώσεις και να μην ψάχνονται και να έχουν τα ”guts”. Νομίζω ότι και οι πολίτες τελικά αυτό επιβραβεύουν», είπε καταλήγοντας ο Κωστής Χατζηδάκης.
Πηγή: Newmoney.gr
«Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι όταν πήγαμε στη Βουλή βαρέθηκα να ακούω ”καλά τώρα ξυπνήσατε και μας φέρατε έναν νόμο με τίτλο ένα κράτος φιλικό στον πολίτη;”. Δεν τα έχουμε αντιμετωπίσει όλα», είπε αρχικά ο Κωστής Χατζηδάκης, τονίζοντας ότι γίνονται βήματα.
«Οι τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης του υπ. Εργασίας και του ΕΦΚΑ, του υπ. Υγείας είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Πρώτη φορά οι πραγματικοί παραγωγοί είδαν παραπάνω χρήματα, γιατί έχουμε ένα σύστημα διαφανές, με τη βοήθεια της ΑΑΔΕ. Στη συνέντευξη που θα δώσουμε αύριο με τον Μαργαρίτη Σχοινά και τον Γιώργο Πιτσιλή, θα παρουσιαστεί η εικόνα μιας χώρας που κινείται μπροστά, που κάνει μεταρρυθμίσεις έστω και με καθυστέρηση. Αυτή η κυβέρνηση χωρίς να τα έχει διορθώσει όλα έχει λύσει θέματα και προχωρεί στην επίλυση άλλων, π,χ οι πολεοδομίες», είπε στη συνέχεια. «Όταν ξεκινήσαμε, υπήρξαν φωνές και ψίθυροι. Δεν υπάρχει αντιπαράθεση κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης, το θέμα είναι κάτι να γίνεται σωστά», ανέφερε για τις Πολεοδομίες.
«Έχει προχωρήσει η βάση δεδομένων, politis.gr, που μπορείς να βλέπεις ο πολίτης πώς προχωράει η υπόθεσή σου στο Δημόσιο. Αυτό στην Ελλάδα και στο ελληνικό Δημόσιο δεν είναι καθόλου και όμως το προχωρήσαμε», είπε ακόμα.
Αναφορικά με την αλλαγή καθηκόντων του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και το έργο που έχει γίνει στα τρένα μετά το δυστύχημα των Τεμπών, είπε ότι «Έχει κλείσει ο γενικός κανονισμός κυκλοφορίας, προχωρεί σύμβαση ώστε να είναι τεχνικός σύμβουλος του ΟΣΕ από εδώ και πέρα, η Deutsche Bahn, έχει περάσει νόμος με βάση τον οποίο οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι είναι πολύ πιο ευέλικτοι, και τώρα γίνεται επιλογή στελεχών από την αγορά, με αυξημένο μισθολόγιο.
Προχωρούν τα έργα σε τρία διαφορετικά επίπεδα για την αποκατάσταση των ζημιών στο δίκτυο Αθήνα – Θεσσαλονίκη, θα έχουν κλείσει οι εργασίες μέχρι νωρίς το φθινόπωρο και θα μπουν σίγουρα τα δύο καινούργια τρένα που είναι επιπλέον των 23, που είναι να έρθουν στην Ελλάδα μέχρι το 2028. Γίνονται μια σειρά από βήματα και είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος Κότσιρας θα ακολουθήσει τα ίδια βήματα. Αν είχαν το κουράγιο οι κυβερνήσεις να συγκρουστούν με τα κακώς κείμενα και όλες τις ΔΕΚΟ, το θέμα του ΟΣΕ θα είχε αντιμετωπιστεί πολύ πιο γρήγορα, όπως αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της Ολυμπιακής, του ΟΛΠ, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, έχουμε παραδείγματα επιτυχίας στην Ελλάδα».
«Επειδή το Δημόσιο θυμίζει πολλές φορές Λερναία Ύδρα, χρειάζονται γνώση και τόλμη. Χρειάζεται ομάδα. Χρειάζονται άνθρωποι να έχουν γνώσεις και να μην ψάχνονται και να έχουν τα ”guts”. Νομίζω ότι και οι πολίτες τελικά αυτό επιβραβεύουν», είπε καταλήγοντας ο Κωστής Χατζηδάκης.
Πηγή: Newmoney.gr
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