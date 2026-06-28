Συνελήφθη 32χρονη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της
ΕΛΛΑΔΑ
Αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" Ναρκωτικά Κάνναβη Σύλληψη

Συνελήφθη 32χρονη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της

Η γυναίκα που αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας είχε σκοπό να διακινήσει τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Συνελήφθη 32χρονη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με περισσότερα από 18,5 κιλά κάνναβης στις αποσκευές της
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Στη σύλληψη 32χρονης αλλοδαπής για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το απόγευμα Σαββάτου (27/6) στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η γυναίκα που αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, επιχείρησε να εισάγει στην ελληνική επικράτεια περισσότερα από 18 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Ειδικότερα, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών εντόπισαν τη 32χρονη και μετά από έλεγχο εντόπισαν κρυμμένες στις αποσκευές της 18 νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 590 γραμμαρίων. Είχε σκοπό να διακινήσει τα ναρκωτικά στη Ρόδο.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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