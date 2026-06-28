Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
ΕΛΛΑΔΑ
Βούλα Φωτιά Διακοπή ρεύματος

Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα

Το όχημα, που πήρε φωτιά μάλλον μετά από βραχυκύκλωμα, έπεσε στην κολόνα και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή

Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
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Ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει την τρελή πορεία που ακολούθησε ένα φλεγόμενο αυτοκίνητο τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη Βούλα, προτού καταλήξει να καρφώνεται σε κολόνα της ΔΕΗ.

Στα νέα πλάνα εμφανίζεται το όχημα, που έχει ήδη τυλιχθεί στις φλόγες, να κινείται ανεξέλεγκτα στην κατηφόρα της οδού Δωδώνης στην περιοχή του Πανοράματος. Το αυτοκίνητο κατέληξε τελικά πάνω στην κολόνα,  προκαλώντας και διακοπή ηλεκτροδότησης στην περιοχή.

@nek9x

Καλό καλοκαίρι είπαμε;#fyp #fypage #φωτια #βουλα

♬ original sound - 🎧 🎧RMAmusic 🎧🎧 - 🎧 🎧Dj rhodz arci 🎧🎧


Ανάρτηση σε σελίδα στο Facebook αναφέρει πως το όχημα πιθανότατα έπιασε φωτιά από βραχυκύκλωμα και άρχισε να κατρακυλά φλεγόμενο μέχρι που προσέκρουσε στην  ξύλινη κολόνα επί της οδού Δαρδανελλίων.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το 8ο Πυροσβεστικό Σώμα Ελληνικού, υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, αστυνομικοί, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

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Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
Νέο βίντεο δείχνει την τρελή πορεία φλεγόμενου αυτοκινήτου πριν καταλήξει σε κολόνα της ΔΕΗ στη Βούλα
15 ΣΧΟΛΙΑ

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