Με μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά δολοφονήθηκε ο 15χρονος στην συμπλοκή στην Καλλιθέα, δεν βρέθηκαν σημάδια πάλης σύμφωνα με τον ιατροδικαστή

Οι αστυνομικοί βρήκαν στο σημείο ένα μαχαίρι αλλά, σύμφωνα με τον δράστη, δεν πρόκειται για το όπλο του εγκλήματος καθώς, όπως είπε, μετά τη συμπλοκή το πέταξε σε έναν κάδο