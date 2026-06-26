Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα
ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα Τροχαίο

Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευθεία για τα διόδια, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της

Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα
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Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου έγινε το πρωί της Παρασκευής στον Ε65 λίγο πριν τα διόδια Σταυρού, στο ρεύμα προς Καρδίτσα στο 16ο χλμ.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευθεία για τα διόδια, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες, σταματώντας σχεδόν στη ΛΕΑ.

Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα


Τυχερή μέσα στην ατυχία της η γυναίκα, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν χτύπησε και δε χρειάστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport είχε ξεκινήσει από Αθήνα με προορισμό την Καρδίτσα.

Λόγω του σημείου του ατυχήματος, σημάνθηκε μεγάλο κομμάτι της ευθείας από τους ανθρώπους της Οδού για να αποκλείσουν τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, ώστε η αστυνομία και η οδική βοήθεια να ενεργήσουν με ασφάλεια για την απομάκρυνση του οχήματος, χωρίς να κλείσει η κυκλοφορία.

Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα
1 ΣΧΟΛΙΟ

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