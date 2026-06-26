Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευθεία για τα διόδια, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της