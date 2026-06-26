Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα
Αυτοκίνητο χτύπησε με σφοδρότητα στις προστατευτικές μπάρες στον Ε65 στη Φθιώτιδα
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευθεία για τα διόδια, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της
Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή αυτοκινήτου έγινε το πρωί της Παρασκευής στον Ε65 λίγο πριν τα διόδια Σταυρού, στο ρεύμα προς Καρδίτσα στο 16ο χλμ.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευθεία για τα διόδια, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες, σταματώντας σχεδόν στη ΛΕΑ.
Τυχερή μέσα στην ατυχία της η γυναίκα, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν χτύπησε και δε χρειάστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport είχε ξεκινήσει από Αθήνα με προορισμό την Καρδίτσα.
Λόγω του σημείου του ατυχήματος, σημάνθηκε μεγάλο κομμάτι της ευθείας από τους ανθρώπους της Οδού για να αποκλείσουν τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, ώστε η αστυνομία και η οδική βοήθεια να ενεργήσουν με ασφάλεια για την απομάκρυνση του οχήματος, χωρίς να κλείσει η κυκλοφορία.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην ευθεία για τα διόδια, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και χτύπησε στις προστατευτικές μπάρες, σταματώντας σχεδόν στη ΛΕΑ.
Τυχερή μέσα στην ατυχία της η γυναίκα, παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, δεν χτύπησε και δε χρειάστηκε η διακομιδή της στο Νοσοκομείο Λαμίας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport είχε ξεκινήσει από Αθήνα με προορισμό την Καρδίτσα.
Λόγω του σημείου του ατυχήματος, σημάνθηκε μεγάλο κομμάτι της ευθείας από τους ανθρώπους της Οδού για να αποκλείσουν τη δεξιά λωρίδα και τη ΛΕΑ, ώστε η αστυνομία και η οδική βοήθεια να ενεργήσουν με ασφάλεια για την απομάκρυνση του οχήματος, χωρίς να κλείσει η κυκλοφορία.
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