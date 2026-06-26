Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βαγγέλης Γιακουμάκης Πτυχίο Μητέρα Γαλακτοκομική Σχολή Μαργαρίτης Σχοινάς

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες

Ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και την οικογένειά του

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες
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Το πτυχίο του Βαγγέλη Γιακουμάκη από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων παρέδωσε σήμερα στη μητέρα του, Μαρία Γιακουμάκη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Κατά την υποδοχή της στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Σχοινάς χαρακτήρισε την παράδοση του πτυχίου οφειλόμενο ηθικό χρέος της Πολιτείας προς τη μνήμη του Βαγγέλη Γιακουμάκη και την οικογένειά του.

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση εξέφρασε, επίσης, την ευχή η υπόθεσή του να αποτελέσει το τελευταίο περιστατικό που συνδέεται με ανάλογες συμπεριφορές.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες


Το πτυχίο είχε παραδοθεί στον υπουργό την περασμένη Τετάρτη, κατά την διάρκεια τελετής στις εγκαταστάσεις της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων, όπου φοιτούσε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης.

Στη σημερινή συνάντηση παρέστησαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ο βουλευτής Ρεθύμνου, Γιάννης Κεφαλογιάννης, οι οποίοι διατηρούν μακρόχρονη φιλική σχέση με την οικογένεια Γιακουμάκη.


Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες
Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες
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