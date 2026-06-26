Ο Μαργαρίτης Σχοινάς παρέδωσε στη μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη το πτυχίο του γιου της από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, δείτε φωτογραφίες