Ελεύθερη η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στην Θεσσαλονίκη: «Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δεν τον κατήγγειλα γιατί ήμουν ερωτευμένη», υποστήριξε