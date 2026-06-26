Ελεύθερη η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στην Θεσσαλονίκη: «Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δεν τον κατήγγειλα γιατί ήμουν ερωτευμένη», υποστήριξε
Ελεύθερη η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της στην Θεσσαλονίκη: «Είμαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, δεν τον κατήγγειλα γιατί ήμουν ερωτευμένη», υποστήριξε
Η κατηγορουμένη, η οποία συνελήφθη το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγη ώρα μετά το αιματηρό επεισόδιο, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 7ης τακτικής Ανακρίτριας
Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε η 29χρονη γυναίκα που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε και προσπάθησε να σκοτώσει τον 24χρονο σύντροφό της, μέσα σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
Η κατηγορουμένη, η οποία συνελήφθη το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγη ώρα μετά το αιματηρό επεισόδιο, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 7ης τακτικής Ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της επέμεινε στον ισχυρισμό της ότι έδρασε υπό καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο. Οπως φέρεται να είπε η γυναίκα από τη Ρουμανία, δεχόταν ψυχολογική και σωματική βία από τον σύντροφό της ο οποίος επιχείρησε να τη σκοτώσει πριν από δύο εβδομάδες.
Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν ερωτευμένη με τον 24χρονο, πίστευε ότι θα άλλαζε συμπεριφορά και για αυτόν τον λόγο δεν τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία.
Η Μαργαρίτα Συμεωνίδου, συνήγορος υπεράσπισης της 29χρονης δήλωσε έξω από το δικαστήριο πως οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας.
Σχετικά με το πρωινό που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, η 29χρονη υποστήριξε ότι επιχείρησε να διαφύγει από το σπίτι πηδώντας ακόμα και από το παράθυρο, ωστόσο ο νεαρός δεν την άφησε. Κατά τη διάρκεια του έντονου καβγά, πήρε από την κουζίνα δύο μαχαίρια και του ζητούσε να αποχωρήσει, ωστόσο δε το έπραξε και έτσι τον τραυμάτισε με τα μαχαίρια.
Σε βάρος της 29χρονης ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης, μέσα σε διαμέρισμα ημιωρόφου στην περιοχή της Άνω Πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η γυναίκα κατάφερε χτυπήματα στον νεαρό με δύο μαχαιριές.
Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει για νοσηλεία.
Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
Η κατηγορουμένη, η οποία συνελήφθη το πρωί της περασμένης Τρίτης, λίγη ώρα μετά το αιματηρό επεισόδιο, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 7ης τακτικής Ανακρίτριας και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερη υπό όρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της επέμεινε στον ισχυρισμό της ότι έδρασε υπό καθεστώς άμυνας, υποστηρίζοντας ότι είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον 24χρονο. Οπως φέρεται να είπε η γυναίκα από τη Ρουμανία, δεχόταν ψυχολογική και σωματική βία από τον σύντροφό της ο οποίος επιχείρησε να τη σκοτώσει πριν από δύο εβδομάδες.
Η ίδια ισχυρίστηκε ότι ήταν ερωτευμένη με τον 24χρονο, πίστευε ότι θα άλλαζε συμπεριφορά και για αυτόν τον λόγο δεν τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία.
Η Μαργαρίτα Συμεωνίδου, συνήγορος υπεράσπισης της 29χρονης δήλωσε έξω από το δικαστήριο πως οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι η απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας.
Σχετικά με το πρωινό που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, η 29χρονη υποστήριξε ότι επιχείρησε να διαφύγει από το σπίτι πηδώντας ακόμα και από το παράθυρο, ωστόσο ο νεαρός δεν την άφησε. Κατά τη διάρκεια του έντονου καβγά, πήρε από την κουζίνα δύο μαχαίρια και του ζητούσε να αποχωρήσει, ωστόσο δε το έπραξε και έτσι τον τραυμάτισε με τα μαχαίρια.
Σε βάρος της 29χρονης ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 10 το πρωί της Τρίτης, μέσα σε διαμέρισμα ημιωρόφου στην περιοχή της Άνω Πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου η γυναίκα κατάφερε χτυπήματα στον νεαρό με δύο μαχαιριές.
Από την επίθεση, ο 24χρονος υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου. Αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει για νοσηλεία.
Τα δύο μαχαίρια κατασχέθηκαν από τους αστυνομικούς, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης προκειμένου να περιληφθεί στη δικογραφία.
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