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Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της, στο Παπανικολάου παραμένει ο 24χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Επίθεση με μαχαίρι

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της, στο Παπανικολάου παραμένει ο 24χρονος

Τα δύο μαχαίρια που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασχέθηκαν

Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα η 29χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της, στο Παπανικολάου παραμένει ο 24χρονος
6 ΣΧΟΛΙΑ
Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της, στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.

Η 29χρονη, υπήκοος Ρουμανίας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε χθες, γύρω στις 10 το πρωί, σε διαμέρισμα ημιωρόφου, όταν, ύστερα από καβγά, η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον 24χρονο, χρησιμοποιώντας δύο μαχαίρια.

Από την επίθεση, ο 24χρονος (ημεδαπός) υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση για την αντιμετώπιση των τραυμάτων του και παραμένει σε νοσηλεία.

Τα δύο μαχαίρια που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση κατασχέθηκαν, ενώ έχει παραγγελθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
6 ΣΧΟΛΙΑ

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