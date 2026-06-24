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Συνεχίζεται η δίκη για τον 3χρονο Άγγελο στο Ηράκλειο: Μάρτυρες υπεράσπισης καταθέτουν υπέρ της μητέρας
Συνεχίζεται η δίκη για τον 3χρονο Άγγελο στο Ηράκλειο: Μάρτυρες υπεράσπισης καταθέτουν υπέρ της μητέρας
Υποστηρίζουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν πιστεύουν πως θα μπορούσε να κάνει κακό στο παιδί της
Με νέες καταθέσεις και το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο, συνεχίζεται σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου η εκδίκαση της υπόθεσης του 3χρονου Άγγελου, η οποία έχει προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο τόσο στην Κρήτη όσο και σε ολόκληρη τη χώρα.
Η δίκη, που είχε διακοπεί στις 2 Ιουνίου, επανεκκίνησε με διαδοχικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του μήνα, καθώς το δικαστήριο επιδιώκει να ολοκληρώσει την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, στο εδώλιο βρίσκονται η 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο τότε σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.
Κατά τη σημερινή διαδικασία εξετάζονται μάρτυρες της υπεράσπισης, με επίκεντρο την κατηγορούμενη μητέρα. Πρόσωπα από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον υποστηρίζουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν πιστεύουν πως θα μπορούσε να κάνει κακό στο παιδί της. Παράλληλα, αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε νοητική υστέρηση, στοιχείο το οποίο η υπερασπιστική γραμμή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση της υπόθεσης.
Η μέχρι τώρα πορεία της δίκης έχει συνοδευτεί από εντάσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις πλευρές, αλλά και από διακοπές της διαδικασίας, μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, οι συνήγοροι της 27χρονης είχαν ζητήσει να ενταχθεί στη δικογραφία απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη νοητική της κατάσταση και την ικανότητά της να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί γεγονότα.
Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται μέχρι στιγμής οι καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ και ιατρών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το περιστατικό. Οι μάρτυρες περιέγραψαν τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέλαβαν το παιδί από το σπίτι όπου ζούσε μαζί με τη μητέρα του και τον τότε σύντροφό της. Στο δικαστήριο έχουν επίσης καταθέσει κάτοικοι της περιοχής, επιστήμονες και ιατροδικαστές, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.
Όπως έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, ο μικρός Άγγελος μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, χωρίς να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα. Οι διασώστες προχώρησαν άμεσα στη διακομιδή του, ενώ οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψη και τη διασωλήνωσή του.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.
Η δίκη συνεχίζεται, με τις επόμενες συνεδριάσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναζητούνται απαντήσεις σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινή γνώμη.
Η δίκη, που είχε διακοπεί στις 2 Ιουνίου, επανεκκίνησε με διαδοχικές συνεδριάσεις κατά τη διάρκεια του μήνα, καθώς το δικαστήριο επιδιώκει να ολοκληρώσει την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων. Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, στο εδώλιο βρίσκονται η 27χρονη μητέρα του παιδιού και ο τότε σύντροφός της, οι οποίοι κατηγορούνται για σοβαρά αδικήματα.
Κατά τη σημερινή διαδικασία εξετάζονται μάρτυρες της υπεράσπισης, με επίκεντρο την κατηγορούμενη μητέρα. Πρόσωπα από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον υποστηρίζουν ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν πιστεύουν πως θα μπορούσε να κάνει κακό στο παιδί της. Παράλληλα, αναφέρουν ότι αντιμετώπιζε νοητική υστέρηση, στοιχείο το οποίο η υπερασπιστική γραμμή θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για την αξιολόγηση της υπόθεσης.
Η μέχρι τώρα πορεία της δίκης έχει συνοδευτεί από εντάσεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις πλευρές, αλλά και από διακοπές της διαδικασίας, μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Σε προηγούμενη συνεδρίαση, οι συνήγοροι της 27χρονης είχαν ζητήσει να ενταχθεί στη δικογραφία απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, υποστηρίζοντας ότι σχετίζεται με τη νοητική της κατάσταση και την ικανότητά της να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί γεγονότα.
Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται μέχρι στιγμής οι καταθέσεις διασωστών του ΕΚΑΒ και ιατρών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με το περιστατικό. Οι μάρτυρες περιέγραψαν τις συνθήκες υπό τις οποίες παρέλαβαν το παιδί από το σπίτι όπου ζούσε μαζί με τη μητέρα του και τον τότε σύντροφό της. Στο δικαστήριο έχουν επίσης καταθέσει κάτοικοι της περιοχής, επιστήμονες και ιατροδικαστές, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη.
Όπως έχει προκύψει από τις μέχρι τώρα μαρτυρίες, ο μικρός Άγγελος μεταφέρθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, χωρίς να ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα. Οι διασώστες προχώρησαν άμεσα στη διακομιδή του, ενώ οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για την ανάνηψη και τη διασωλήνωσή του.
Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να επιβιώσει, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και συγκλονίζοντας το πανελλήνιο.
Η δίκη συνεχίζεται, με τις επόμενες συνεδριάσεις να αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αναζητούνται απαντήσεις σε μία από τις πιο σοκαριστικές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια την ελληνική κοινή γνώμη.
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