Στο «Εύδοξος» οι σπουδαστές στρατιωτικών σχολών για δωρεάν συγγράμματα

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Οι σπουδαστές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών (ΑΣΜΥ) εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων, μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος».Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η ένταξη των σπουδαστών των Στρατιωτικών Σχολών στο πληροφοριακό σύστημα «Εύδοξος» έγινε με κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3631/2026) του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη και του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκου Παπαϊωάννου.Με τη θεσμική αυτή μεταρρύθμιση, η πρόσβαση των σπουδαστών των Παραγωγικών Σχολών στο αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό αναβαθμίζεται ριζικά, διασφαλίζοντας τον διαρκή εμπλουτισμό των παρεχόμενων σπουδών σε πλήρη ευθυγράμμιση με τα σύγχρονα πρότυπα της ανώτατης εκπαίδευσης.«Αυτή η εξέλιξη ανοίγει μια νέα σελίδα για την ακαδημαϊκή καθημερινότητα των σπουδαστών των ΑΣΕΙ και ΑΣΜΥ, καθώς εκσυγχρονίζεται και απλοποιείται ο τρόπος με τον οποίο τα αυριανά στελέχη των Ενόπλων μας Δυνάμεων θα προμηθεύονται δωρεάν τα βιβλία τους, εξασφαλίζοντας την άμεση επαφή τους με την αιχμή της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης», δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.Και πρόσθεσε: «Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουμε να διασφαλίζουμε την ποιότητα της στρατιωτικής εκπαίδευσης και αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η πολιτική μας συνδυάζει τον θεσμικό εκσυγχρονισμό με τη μέριμνα για τα στελέχη μας».Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμούτόνισε:«Εκσυγχρονίζουμε ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία στήριξης των φοιτητών των δημόσιων πανεπιστημίων μας, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διαφάνεια και ισότιμη πρόσβαση στη γνώση».«Με την εν λόγω κοινή απόφαση, επεκτείνουμε για πρώτη φορά το δικαίωμα δωρεάν προμήθειας συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εύδοξος» και στους σπουδαστές των Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ/ΑΣΜΥ), καλύπτοντας ένα κενό δεκαετιών. Η στήριξη του φοιτητή/σπουδαστή είναι σταθερή δέσμευση της κυβέρνησης και συνεχίζουμε να την υλοποιούμε με συγκεκριμένα, λειτουργικά βήματα», κατέληξε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ