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Σέριφος: Η διαφορετική πλευρά των Κυκλάδων σε απόσταση δύο ωρών από τον Πειραιά
Σέριφος: Η διαφορετική πλευρά των Κυκλάδων σε απόσταση δύο ωρών από τον Πειραιά
Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θέλεις SEAJETS γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου για να ζήσεις συναρπαστικές, αξέχαστες εμπειρίες.
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Η Σέριφος είναι ένα από εκείνα τα νησιά που αποκαλύπτονται σταδιακά. Από το λιμάνι του Λιβαδιού μέχρι τη Χώρα που στέκεται ψηλά στον λόφο, το τοπίο αλλάζει διαρκώς: γυμνές πλαγιές, ξερολιθιές, μικροί όρμοι και λευκοί οικισμοί συνθέτουν μια εικόνα που παραμένει χαρακτηριστικά κυκλαδίτικη, χωρίς όμως να μοιάζει με καμία άλλη.
Η Χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων, αποτελεί το φυσικό σημείο αναφοράς του νησιού. Τα στενά σοκάκια οδηγούν μέχρι το ενετικό Κάστρο και την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου, ένα από τα σημεία όπου πολλοί επιλέγουν να βρεθούν λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Από εκεί, η θέα απλώνεται προς κάθε κατεύθυνση, αποκαλύπτοντας την ομορφιά ενός νησιού που έχει διατηρήσει τον μοναδικό χαρακτήρα του.
Το νησί διαθέτει δεκάδες παραλίες. Η Ψιλή Άμμος συγκαταλέγεται σταθερά στις πιο αγαπημένες των Κυκλάδων χάρη στη χρυσαφένια αμμουδιά και τα ρηχά νερά της, ενώ η Γάνεμα, ο Κουταλάς, η Βαγιά, το Καλό Αμπέλι και ο Άγιος Σώστης προσφέρουν μια ποικιλία επιλογών, από ανοιχτούς αμμώδεις κόλπους μέχρι πιο απομονωμένες ακτές για όσους αναζητούν ησυχία.
Υπάρχει όμως και μια λιγότερο αναμενόμενη πλευρά του νησιού. Στο Μεγάλο Λιβάδι, οι παλιές στοές, οι μεταλλικές κατασκευές και τα κτίρια των ιστορικών μεταλλείων αφηγούνται το βιομηχανικό παρελθόν της Σερίφου, δημιουργώντας ένα τοπίο που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στις Κυκλάδες.
Η τοπική εμπειρία συνεχίζεται και στο τραπέζι. Οι σεριφιώτικες μαραθοτηγανίτες, η ρεβυθάδα, οι λιαστές ντομάτες τηγανισμένες με κουρκούτι, τα κοκκινιστά καπαρόκουμπα, η λούζα και το θυμαρίσιο μέλι παραμένουν βασικά στοιχεία της γαστρονομικής ταυτότητας του νησιού. Η τοπική ξινομυζήθρα, το «τρελοτυράκι» που παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και το περίφημο παλαιωμένο «τυρί του λάκκου», είναι τα σεριφιώτικα τυριά που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσεις. Θα πας όμως και στα καλοκαιρινά πανηγύρια όπου το κέφι ανεβαίνει με το σεριφιώτικο κρασί και τους παραδοσιακούς οργανοπαίχτες.
Κερδίζεις καλοκαίρι!
Το καλύτερο με τη Σέριφο είναι ότι μπορείς να την απολαύσεις χωρίς να χάσεις πολύτιμο χρόνο στο ταξίδι. Με τη SEAJETS, το νησί βρίσκεται μόλις δύο ώρες από τον Πειραιά, με καθημερινά πρωινά και απογευματινά δρομολόγια που προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό των διακοπών. Έτσι, ο χρόνος που εξοικονομείται μετατρέπεται σε περισσότερες βουτιές, περισσότερες βόλτες στη Χώρα, περισσότερα ηλιοβασιλέματα και περισσότερες στιγμές στο νησί.
Για ακόμη πιο άνετο ταξίδι, μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στις κατηγορίες Silver, Club και Platinum, απολαμβάνοντας άνετες θέσεις αεροπορικού τύπου και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία της μετακίνησης.
Τα high speed πλοία της SEAJETS προσφέρουν μια άνετη, απευθείας διαδρομή χωρίς στάσεις. Ακόμη, μπορείς να φέρεις στο ταξίδι σου και το κατοικίδιό σου!
Το λιμάνι της Σερίφου βρίσκεται γύρω στα 5 χιλιόμετρα από τη Χώρα, και μπορείς να κάνεις μια στάση για καφέ ή φαγητό πριν αφήσεις τα πράγματά σου στο ξενοδοχείο ή το κάμπινγκ όπου θα μείνεις για να απολαύσεις τη γαλήνη και τη χαλάρωση του νησιού. Η Σέριφος μπορεί όμως να λειτουργήσει και ως βάση για island hopping στις Κυκλάδες, καθώς συνδέεται ακτοπλοϊκά με την Κίμωλο, την Κύθνο, τη Μήλο και τη Σίφνο.
Γιατί όταν ο προορισμός είναι τόσο κοντά και η πρόσβαση τόσο γρήγορη, το καλοκαίρι μοιάζει να διαρκεί λίγο περισσότερο. Και με τη SEAJETS, κερδίζεις περισσότερο καλοκαίρι.
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