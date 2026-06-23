Έχουμε τα ραντάρ - έρχονται και τα υπέρ - ραντάρ

Τα παραδοσιακά ραντάρ ταχύτητας λειτουργούν με έναν μάλλον απλό τρόπο: αποτυπώνουν τη στιγμιαία ταχύτητα ενός οχήματος τη στιγμή που διέρχεται από το σημείο ελέγχου. Αν η ταχύτητα ξεπερνά το όριο, εκδίδεται παράβαση. Αν όχι, το αυτοκίνητο περνά καθαρό.

Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους: οι οδηγοί που ξέρουν τη θέση των καμερών — είτε από εμπειρία, είτε μέσα από εφαρμογές πλοήγησης — επιβραδύνουν στρατηγικά πριν από κάθε σημείο ελέγχου και επανέρχονται σε υψηλές ταχύτητες αμέσως μετά. Η κάμερα στιγμιαίας ταχύτητας γίνεται έτσι ένα παιχνίδι που ο οδηγός νιώθει ότι κερδίζει. Και σε μεγάλο βαθμό, το κερδίζει.

Η λογική της μέσης ταχύτητας: Απλή μαθηματική αλήθεια

Η τεχνολογία που αλλάζει τα πάντα λέγεται σύστημα ελέγχου μέσης ταχύτητας, και η αρχή λειτουργίας της είναι αφοπλιστικά απλή. Δύο κάμερες — μία στην αρχή ενός τμήματος δρόμου και μία στο τέλος — καταγράφουν την ώρα εισόδου και εξόδου κάθε οχήματος. Το σύστημα υπολογίζει τον χρόνο διέλευσης και, γνωρίζοντας την απόσταση και το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, προσδιορίζει τον ελάχιστο νόμιμο χρόνο που χρειάζεται για να καλυφθεί αυτή η διαδρομή.



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