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Αναχώρησε από τη Ραφήνα το «Hyperspeed Jet 4» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου
Αναχώρησε από τη Ραφήνα το «Hyperspeed Jet 4» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου
Το Ηyperspeed Jet 4 επρόκειτο να εκτελέσει προγραμματισμένο δρομολόγιο με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο, μεταφέροντας 250 επιβάτες - Ελέγχθηκε από τις αρμόδιες αρχές και αναμένεται να αναχωρήσει για το δρομολόγιό του
UPD:
Αναχώρησε στις 13:15 από το λιμάνι της Ραφήνας το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4», μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω πρόσκρουσης κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο ήταν κενό επιβατών και χωρίς να εμπλακεί άλλο σκάφος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν άλλο πλοίο εντός του λιμένα της Ραφήνας.
Μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, το «Hyperspeed Jet 4» απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.
Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο ήταν κενό επιβατών και χωρίς να εμπλακεί άλλο σκάφος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν άλλο πλοίο εντός του λιμένα της Ραφήνας.
Μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, το «Hyperspeed Jet 4» απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.
UPD:
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