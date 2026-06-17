Η εταιρεία επενδύει κάθε χρόνο περίπου 9 εκατ. ευρώ σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας και αποκατάστασης.
Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα
Giant Heart: Το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet με δράσεις σε όλη την Ελλάδα
H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
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Σήμερα, η επιτυχία μιας επιχείρησης δεν αξιολογείται μόνο από την αναπτυξιακή της πορεία, αλλά και από το αποτύπωμα που αφήνει στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Η συμβολή στην αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων, η στήριξη ευάλωτων ομάδων και η δημιουργία ευκαιριών για τις τοπικές κοινωνίες αποτελούν πλέον σημαντικό μέρος του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει κάθε σύγχρονος οργανισμός.
Η Novibet, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον διεθνή χώρο του GameTech, έχει αναπτύξει το Giant Heart, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς που υλοποιεί δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να δημιουργεί θετικό και διαρκές αποτύπωμα εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.
Μέσα από το πρόγραμμα «Giant Heart – Πράξεις που κάνουν τη διαφορά», η εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας για να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την αλληλεγγύη. Από την έναρξή του το 2021 μέχρι σήμερα, το Giant Heart έχει εξελιχθεί σε έναν οργανωμένο μηχανισμό προσφοράς, με δεκάδες δράσεις που έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα σε τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι πυλώνες του Giant Heart
Το Giant Heart δεν αποτελεί μια αποσπασματική πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης, αλλά ένα οργανωμένο πρόγραμμα με σαφή προσανατολισμό, με στόχο να ενσωματώνει την κοινωνική προσφορά στον πυρήνα της λειτουργίας της εταιρείας, δημιουργώντας μετρήσιμο και διαρκές αποτύπωμα, μέσα από συνεργασίες με δήμους, κοινωνικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Οι δράσεις του αναπτύσσονται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες:
- Τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
- Την προώθηση της αξίας του αθλητισμού ως εργαλείου ένταξης και έμπνευσης
- Την προστασία αδέσποτων ζώων και προώθηση της υιοθεσίας
Ο αθλητισμός στο επίκεντρο των δράσεων
Ο αθλητισμός βρίσκεται στον πυρήνα πολλών πρωτοβουλιών του Giant Heart, καθώς μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο ένταξης, συμμετοχής και δημιουργίας ευκαιριών για παιδιά και νέους. Παράλληλα, αναδεικνύει αξίες όπως η συνεργασία, η επιμονή και ο σεβασμός.
Στο πλαίσιο αυτό, η Novibet συνεργάζεται με κορυφαίους Έλληνες αθλητές που λειτουργούν ως πρεσβευτές των δράσεων κοινωνικής προσφοράς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Βασίλης Σπανούλης, ο Κώστας Τσιμίκας και η Θωμαή Βαρδαλή.
Τα τελευταία χρόνια, το Giant Heart έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με οργανισμούς και φορείς που στηρίζουν παιδιά, οικογένειες και ευάλωτες ομάδες.
Μια από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες αποτελεί η συνεργασία με την ΕΛΕΠΑΠ για την τεχνολογική αναβάθμιση του πρότυπου Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης, μια δράση που υλοποιήθηκε με τη στήριξη του πρεσβευτή του Giant Heart, Βασίλη Σπανούλη, με στόχο να συμβάλει στην πρόσβαση παιδιών με κινητικές δυσκολίες σε εξειδικευμένη φροντίδα και σύγχρονες μεθόδους αποκατάστασης.
Παράλληλα, το 2026, το Giant Heart εγκαινίασε τη συνεργασία του με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό μέσα από τη δράση «Κάθε Καλάθι Μετράει». Στο πλαίσιο ενός συμβολικού φιλανθρωπικού αγώνα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Novibet «3on3 Road to Glory», κάθε πόντος μετατράπηκε σε οικονομική ενίσχυση για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του οργανισμού, το οποίο υποστηρίζει περισσότερους από 250 μαθητές από ευάλωτες οικογένειες.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Novibet στηρίζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Χρυσός Χορηγός το THI Summer Youth Academy του The Hellenic Initiative, προσφέροντας σε παιδιά και εφήβους από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα τη δυνατότητα να συμμετάσχουν δωρεάν σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τον αθλητισμό, τη συνεργασία και την προσωπική ανάπτυξη.
Μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τη δύναμη του αθλητισμού, της τεχνολογίας και της συλλογικής συμμετοχής, το Giant Heart συνεχίζει να δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες για παιδιά, οικογένειες και τοπικές κοινότητες σε όλη τη χώρα.
Δράσεις με αποτύπωμα σε ολόκληρη τη χώρα
Από την έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα, η ομάδα της Novibet έχει υλοποιήσει περισσότερες από 50 κοινωνικές δράσεις σε συνεργασία με 20 και πλέον δήμους και περισσότερες από 18 μη κυβερνητικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Οι δράσεις αυτές έχουν αγγίξει πάνω από 10.000 ωφελούμενους, ενισχύοντας οργανισμούς, τοπικές κοινότητες και ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ένα σημαντικό μέρος των πρωτοβουλιών αφορά τη δημιουργία ή την αναβάθμιση δημόσιων χώρων άθλησης και παιχνιδιού. Στο πλαίσιο αυτό έχουν παραδοθεί 18 ανακαινισμένα γήπεδα και παιδικές χαρές, προσφέροντας σύγχρονους και ασφαλείς χώρους για παιδιά και οικογένειες και συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών συμμετοχής, ανεξάρτητα από κοινωνικούς ή οικονομικούς περιορισμούς.
Η προστασία των ζώων ως κοινωνική προτεραιότητα
Ένας ακόμη βασικός πυλώνας του Giant Heart αφορά την προστασία των αδέσποτων ζώων και την προώθηση της υπεύθυνης υιοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Novibet ανέπτυξε την πρωτοβουλία #NoviPet, που περιλαμβάνει δράσεις στήριξης φιλοζωικών οργανώσεων, προγράμματα σίτισης και φροντίδας αδέσποτων ζώων, καθώς και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, έχουν υλοποιηθεί προγράμματα φροντίδας και σίτισης για περισσότερα από 1.500 αδέσποτα ζώα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και φιλοζωικές οργανώσεις.
Η δύναμη του εθελοντισμού
Κεντρικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Giant Heart αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων της Novibet, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις κοινωνικής προσφοράς, αφιερώνοντας χρόνο και ενέργεια σε εθελοντικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινότητες. Μέχρι σήμερα έχουν προσφέρει συνολικά περισσότερες από 3.000 ώρες εθελοντικής εργασίας, συμμετέχοντας σε δράσεις κοινωνικής υποστήριξης, αναβάθμισης δημόσιων χώρων και πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ένα πρόγραμμα που εξελίσσεται διαρκώς
Η Novibet ιδρύθηκε το 2010 και σήμερα δραστηριοποιείται σε εννέα αγορές διεθνώς, απασχολώντας περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους σε τέσσερα διεθνή hubs σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό. Η διεθνής ανάπτυξη της εταιρείας συνοδεύεται από σημαντικές επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία, την τεχνητή νοημοσύνη και την ανάπτυξη της ιδιόκτητης ψηφιακής της πλατφόρμας, αλλά και από πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία για τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται.
Πέντε χρόνια μετά την έναρξή του, το Giant Heart συνεχίζει να διευρύνει το αποτύπωμά του, αποδεικνύοντας ότι η προσφορά δεν είναι μια μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μια διαρκής δέσμευση που χτίζεται μέσα από μικρές και μεγάλες πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
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