Θανατηφόρο τροχαίο στη Φολέγανδρο: Έχασε τη ζωή της 71χρονη γυναίκα
ΕΛΛΑΔΑ
Φολέγανδρος Τροχαίο δυστύχημα

Θανατηφόρο τροχαίο στη Φολέγανδρο: Έχασε τη ζωή της 71χρονη γυναίκα

Το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης ύψους δύο περίπου μέτρων

Θανατηφόρο τροχαίο στη Φολέγανδρο: Έχασε τη ζωή της 71χρονη γυναίκα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες, 8 Ιουνίου 2026, στις 5:15 το απόγευμα στη Φολέγανδρο.

Όχημα που οδηγούσε 71χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τοιχίο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης ύψους δύο περίπου μέτρων.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο περιφερειακό ιατρείο του νησιού, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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