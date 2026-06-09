Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό, είχε πάει βόλτα με φίλους του
Τραγωδία στην Καστοριά: Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο με αγροτικό, είχε πάει βόλτα με φίλους του
Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος
Μια βόλτα φίλων μετατράπηκε σε τραγωδία το απόγευμα της Κυριακής (7/6) στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας στην Καστοριά, όταν αγροτικό όχημα στο οποίο επέβαιναν πέντε νεαροί εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 16χρονου αλβανικής καταγωγής.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα oladeka.comστην παρέα ήταν ένας ενήλικας (27 ετών) και τέσσερις ανήλικοι. Οι νεαροί φέρεται να πήραν το αγροτικό όχημα που ανήκε στον πατέρα ενός από τα παιδιά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια σύντομη βόλτα στην περιοχή. Κάποιοι από τους επιβαίνοντες είχαν καθίσει στην καρότσα του οχήματος.
Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αγροτικό όχημα βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Κατά την ανατροπή, οι επιβαίνοντες στην καρότσα βρέθηκαν κάτω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το όχημα οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης, ο οποίος επρόκειτο να ενηλικιωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, για τον 16χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Λόγω του τροχαίου συνελήφθη ο οδηγός για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Όπως προέκυψε από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει το δυστύχημα με την παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή του συμβάντος.
Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδα oladeka.comστην παρέα ήταν ένας ενήλικας (27 ετών) και τέσσερις ανήλικοι. Οι νεαροί φέρεται να πήραν το αγροτικό όχημα που ανήκε στον πατέρα ενός από τα παιδιά, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια σύντομη βόλτα στην περιοχή. Κάποιοι από τους επιβαίνοντες είχαν καθίσει στην καρότσα του οχήματος.
Υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το αγροτικό όχημα βγήκε εκτός πορείας και ανατράπηκε. Κατά την ανατροπή, οι επιβαίνοντες στην καρότσα βρέθηκαν κάτω από το όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, το όχημα οδηγούσε 17χρονος χωρίς άδεια οδήγησης, ο οποίος επρόκειτο να ενηλικιωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και πληρώματα του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, για τον 16χρονο ήταν ήδη αργά, καθώς υπέκυψε στα βαριά τραύματά του. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Λόγω του τροχαίου συνελήφθη ο οδηγός για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Τι εξετάζουν οι ΑρχέςΤις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο οδηγός ενδεχομένως έχασε τον έλεγχο του οχήματος στην προσπάθειά του να αποφύγει αρκούδα που εμφανίστηκε ξαφνικά στον δρόμο. Ωστόσο, έπειτα από την έρευνα της Αστυνομίας, το συγκεκριμένο σενάριο διαψεύστηκε κατηγορηματικά.
Όπως προέκυψε από τα μέχρι στιγμής ευρήματα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να συνδέει το δυστύχημα με την παρουσία άγριου ζώου στην περιοχή του συμβάντος.
Η Τροχαία συνεχίζει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος.
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