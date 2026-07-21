Θερμική κάμερα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της Αθήνας με τον καύσωνα, ξεπέρασαν τους 57 °C οι θερμοκρασίες
Θερμική κάμερα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της Αθήνας με τον καύσωνα, ξεπέρασαν τους 57 °C οι θερμοκρασίες
Τι είναι το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας
Μπορεί η θερμοκρασία να αναμένεται να υποχωρήσει από την Πέμπτη, όμως οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η αίσθηση του καύσωνα θα παραμείνει για αρκετές ακόμη ημέρες. Η θερμότητα που έχει αποθηκευτεί στα κτίρια, στους δρόμους και στις υπόλοιπες αστικές επιφάνειες συνεχίζει να εκπέμπεται ακόμη και μετά την πτώση του υδραργύρου, με αποτέλεσμα οι πόλεις να διατηρούν υψηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.
Η παρατεταμένη έκθεση των κατασκευών σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί έντονη καταπόνηση στα δομικά υλικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές, παραμορφώσεις και αυξημένες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων. Έτσι, ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, οι κατοικίες και οι πολυκατοικίες εξακολουθούν να αποδίδουν τη θερμότητα που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμική απεικόνιση αποκαλύπτει τη μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι αστικές περιοχές. Στο Πεδίον του Άρεως, οι επιφανειακές θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί, ενώ αντίστοιχα υψηλές τιμές καταγράφηκαν σε κεντρικές λεωφόρους, όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, όπου το οδόστρωμα και τα οικοδομικά υλικά απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας.
Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην πλατεία Συντάγματος. Θερμόμετρο που τοποθετήθηκε δίπλα στο σιντριβάνι κατέγραψε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το τσιμέντο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, απελευθερώνοντάς την σταδιακά ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου.
Το αποτέλεσμα είναι η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες να είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dk4cmhdtog3d)
Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «αστική θερμική νησίδα» και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών.
Όπως εξηγεί στο ERTnews ο ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αι πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιανναρός, η θερμότητα που απορροφούν οι αστικές επιφάνειες δεν μπορεί να αποβληθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Όλη η θερμότητα που έχει απορροφηθεί μέσα στην ημέρα επανεκπέμπεται και παγιδεύεται, διότι δεν μπορεί να διαφύγει στο διάστημα. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Αν συγκρίνουμε την ελάχιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας με εκείνη σε μια περιοχή όπως η Παιανία, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου», σημειώνει.
Έτσι, οι πόλεις λειτουργούν σαν ένα τεράστιο «θερμοκήπιο», δυσκολεύοντας τόσο τα κτίρια όσο και τον ανθρώπινο οργανισμό να αποβάλουν τη θερμότητα που έχει συσσωρευτεί.
Η παρατεταμένη έκθεση των κατασκευών σε ακραία θερμικά φορτία προκαλεί έντονη καταπόνηση στα δομικά υλικά, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ρωγμές, παραμορφώσεις και αυξημένες θερμοκρασίες στο εσωτερικό των κτιρίων. Έτσι, ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου, οι κατοικίες και οι πολυκατοικίες εξακολουθούν να αποδίδουν τη θερμότητα που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Η θερμική απεικόνιση αποκαλύπτει τη μεγάλη επιβάρυνση που δέχονται οι αστικές περιοχές. Στο Πεδίον του Άρεως, οι επιφανειακές θερμοκρασίες άγγιξαν ακόμη και τους 57 βαθμούς Κελσίου στις 11 το πρωί, ενώ αντίστοιχα υψηλές τιμές καταγράφηκαν σε κεντρικές λεωφόρους, όπως η Αλεξάνδρας και η Πατησίων, όπου το οδόστρωμα και τα οικοδομικά υλικά απορροφούν μεγάλες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας.
Θερμική κάμερα αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της Αθήνας
Ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε και στην πλατεία Συντάγματος. Θερμόμετρο που τοποθετήθηκε δίπλα στο σιντριβάνι κατέγραψε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, καθώς το τσιμέντο, το μάρμαρο και τα μεταλλικά στοιχεία λειτουργούν ως αποθήκες θερμότητας, απελευθερώνοντάς την σταδιακά ακόμη και μετά τη δύση του ήλιου.
Το αποτέλεσμα είναι η αίσθηση δυσφορίας που βιώνουν οι πολίτες να είναι αισθητά μεγαλύτερη από εκείνη που αποτυπώνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί.
Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «αστική θερμική νησίδα» και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τις σύγχρονες μεγαλουπόλεις κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών.
Το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας
Όπως εξηγεί στο ERTnews ο ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αι πυρομετεωρολόγος, Θοδωρής Γιανναρός, η θερμότητα που απορροφούν οι αστικές επιφάνειες δεν μπορεί να αποβληθεί εύκολα κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Όλη η θερμότητα που έχει απορροφηθεί μέσα στην ημέρα επανεκπέμπεται και παγιδεύεται, διότι δεν μπορεί να διαφύγει στο διάστημα. Ως αποτέλεσμα καταγράφονται υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες. Αν συγκρίνουμε την ελάχιστη θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας με εκείνη σε μια περιοχή όπως η Παιανία, η διαφορά μπορεί να ξεπεράσει τους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου», σημειώνει.
Έτσι, οι πόλεις λειτουργούν σαν ένα τεράστιο «θερμοκήπιο», δυσκολεύοντας τόσο τα κτίρια όσο και τον ανθρώπινο οργανισμό να αποβάλουν τη θερμότητα που έχει συσσωρευτεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα