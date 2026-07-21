Πώς συνέβη το ατύχημα με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, τα πιθανά σενάρια

«Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή ταυτόχρονα στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει. Δεν πάμε κατευθείαν να πούμε “φταίνε τα πλοία, φταίνε οι καπετάνιοι. Τη διαχείριση του λιμανιού την έχει αναλάβει μέσω ασυρμάτου ο υπεύθυνος. Από τη στιγμή που θα αντιληφθείς ότι ένα πλοίο κάνει κίνηση προς τα πίσω, ανάποδα δηλαδή, θέλει κάποια δευτερόλεπτα, ειδικά αυτά τα πλοία που είναι μεγάλα. Στο βίντεο βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά, οπότε ούτε ο ένας πρόλαβε να αντιδράσει, αλλά ούτε και ο άλλος. Να δούμε όμως από πού ξεκινάει όλο το θέμα; Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να λύσει καταπέλτη, να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που είναι εκεί. Από την άλλη, για να μπει μέσα στο λιμάνι το Ro Ro, έχει πάρει επίσης έγκριση από κάποιον άνθρωπο», ανέφερε.Όπως επισημαίνει ο κ. Βάλλης, «Λόγω του ότι το ένα είναι επιβατηγό και το άλλο είναι Ro Ro, θα έπρεπε το Ro Ro να περιμένει το επιβατηγό να φύγει και αφού “καθαρίσει” η είσοδος, τότε να μπει. Όμως, εδώ βλέπουμε πολλά λάθη. Συνήθως είναι δύο-τρία άτομα που έχουν την ευθύνη και την επίβλεψη αλλά ένας είναι ο προϊστάμενος, ο αξιωματικός ασφαλείας που είναι και πιο υψηλόβαθμος και δίνει τις εντολές και ρυθμίζει την κίνηση. (…) Ένας είναι αυτός που λέει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει».Στην ερώτηση εάν θα μπορούσαν οι καπετάνιοι να κάνουν κάτι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, σημειώνει πως: «Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι την τελευταία στιγμή μόνο εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που βλέπουμε εμείς στο βίντεο. Εμείς, όμως, βλέπουμε το Ro Ro και το επιβατηγό να έρχονται με ταχύτητα χωρίς να κόβει ταχύτητα κάποιος, ήταν ήσυχοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε πάρει οδηγίες, οπότε είναι όλα καλά».