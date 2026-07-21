Πώς συνέβη το ατύχημα με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, τα πιθανά σενάρια
Πώς συνέβη το ατύχημα με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, τα πιθανά σενάρια
Τι λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών για το περιστατικό και τη δυνατότητα αποφυγής της σύγκρουσης
Τους λόγους που οδήγησαν στη σύγκρουση ανάμεσα στα δύο πλοία, το επιβατηγό οχηματαγωγό ΕΛΥΡΟΣ και το RoRo Cargo Ιosif K., στο λιμάνι της Σούδας στην Κρήτη το πρωί της Τρίτης (21/7) αναζητούν οι Αρχές.
Από το ατύχημα δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός σε κανένα από τα δύο πλοία ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Στο ΕΛΥΡΟΣ, το οποίο απέπλευσε εκείνη την ώρα από το λιμάνι για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, επέβαιναν συνολικά 218 επιβάτες και πλήρωμα, 32 ΙΧ και 74 φορτηγά. Ταυτόχρονα, το Iosif K., που μετέφερε 84 φορτηγά γεμάτα με καύσιμα, πραγματοποιούσε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Φέρεται να είχε δώσει σήμα κατάπλου μισή ώρα πριν φτάσει.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρωί το protothema, καταγράφονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που το ένα πλοίο πλησιάζει το άλλο σε απόσταση αναπνοής χωρίς να αποφευχθεί τελικά η σύγκρουση.
Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών. Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.
«Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις», ανέφερε, ενώ υπογράμμισε πως «σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».
«Για να μπορέσει να φύγει κάποιο πλοίο από το λιμάνι ή για να μπορέσει κάποιο πλοίο να μπει στο λιμάνι, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες στην προβλήτα, όπου κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Δηλαδή σε ποιον δίνει εντολή να μπει, σε ποιον δίνει εντολή να βγει, ποιος περιμένει, ποιος βάζει καταπέλτη, ποιος θα λύσει, θα δέσει… », εξήγησε.
Από το ατύχημα δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός σε κανένα από τα δύο πλοία ούτε προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Στο ΕΛΥΡΟΣ, το οποίο απέπλευσε εκείνη την ώρα από το λιμάνι για να εκτελέσει το ημερήσιο δρομολόγιό του προς Πειραιά, επέβαιναν συνολικά 218 επιβάτες και πλήρωμα, 32 ΙΧ και 74 φορτηγά. Ταυτόχρονα, το Iosif K., που μετέφερε 84 φορτηγά γεμάτα με καύσιμα, πραγματοποιούσε μανούβρα για να δέσει στο λιμάνι. Φέρεται να είχε δώσει σήμα κατάπλου μισή ώρα πριν φτάσει.
Σε βίντεο που δημοσίευσε το πρωί το protothema, καταγράφονται τα κρίσιμα δευτερόλεπτα που το ένα πλοίο πλησιάζει το άλλο σε απόσταση αναπνοής χωρίς να αποφευχθεί τελικά η σύγκρουση.
Το Ro Ro Cargo έδεσε στο λιμάνι παρουσία των λιμενικών αρχών. Και για τα δύο πλοία απαγορεύτηκε ο απόπλους μέχρι να επιθεωρηθούν και να εκδοθεί άδεια αξιοπλοϊας από τον νηογνώμονα.
Κικίλιας: Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχήΣε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ και αναμένεται να εξεταστούν όλα τα ενδεχόμενα.
«Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις», ανέφερε, ενώ υπογράμμισε πως «σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».
Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.— Vassilis Kikilias (@Vkikilias) July 21, 2026
Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο Υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν…
Πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλοίωνΜιλώντας στο Meganews, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, εξήγησε πώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η σύγκρουση μεταξύ των δύο πλοίων και τόνισε τη σημασία του σωστού συντονισμού κατά την είσοδο και έξοδο των πλοίων από το λιμάνι.
«Για να μπορέσει να φύγει κάποιο πλοίο από το λιμάνι ή για να μπορέσει κάποιο πλοίο να μπει στο λιμάνι, υπάρχει ένας άνθρωπος από τις λιμενικές υπηρεσίες στην προβλήτα, όπου κάνει σωστή διαχείριση κίνησης του λιμένα. Δηλαδή σε ποιον δίνει εντολή να μπει, σε ποιον δίνει εντολή να βγει, ποιος περιμένει, ποιος βάζει καταπέλτη, ποιος θα λύσει, θα δέσει… », εξήγησε.
«Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εκείνος ο άνθρωπος έδωσε εντολή ταυτόχρονα στο ένα πλοίο να φύγει και στο άλλο να μπει. Δεν πάμε κατευθείαν να πούμε “φταίνε τα πλοία, φταίνε οι καπετάνιοι. Τη διαχείριση του λιμανιού την έχει αναλάβει μέσω ασυρμάτου ο υπεύθυνος. Από τη στιγμή που θα αντιληφθείς ότι ένα πλοίο κάνει κίνηση προς τα πίσω, ανάποδα δηλαδή, θέλει κάποια δευτερόλεπτα, ειδικά αυτά τα πλοία που είναι μεγάλα. Στο βίντεο βλέπουμε ότι είναι πολύ κοντά, οπότε ούτε ο ένας πρόλαβε να αντιδράσει, αλλά ούτε και ο άλλος. Να δούμε όμως από πού ξεκινάει όλο το θέμα; Για να λύσει το επιβατηγό να φύγει, να λύσει καταπέλτη, να λύσει τα σχοινιά, έχει πάρει άδεια για απόπλου από τον άνθρωπο που είναι εκεί. Από την άλλη, για να μπει μέσα στο λιμάνι το Ro Ro, έχει πάρει επίσης έγκριση από κάποιον άνθρωπο», ανέφερε.
Όπως επισημαίνει ο κ. Βάλλης, «Λόγω του ότι το ένα είναι επιβατηγό και το άλλο είναι Ro Ro, θα έπρεπε το Ro Ro να περιμένει το επιβατηγό να φύγει και αφού “καθαρίσει” η είσοδος, τότε να μπει. Όμως, εδώ βλέπουμε πολλά λάθη. Συνήθως είναι δύο-τρία άτομα που έχουν την ευθύνη και την επίβλεψη αλλά ένας είναι ο προϊστάμενος, ο αξιωματικός ασφαλείας που είναι και πιο υψηλόβαθμος και δίνει τις εντολές και ρυθμίζει την κίνηση. (…) Ένας είναι αυτός που λέει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει».
Στην ερώτηση εάν θα μπορούσαν οι καπετάνιοι να κάνουν κάτι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, σημειώνει πως: «Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι την τελευταία στιγμή μόνο εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που βλέπουμε εμείς στο βίντεο. Εμείς, όμως, βλέπουμε το Ro Ro και το επιβατηγό να έρχονται με ταχύτητα χωρίς να κόβει ταχύτητα κάποιος, ήταν ήσυχοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε πάρει οδηγίες, οπότε είναι όλα καλά».
Όπως επισημαίνει ο κ. Βάλλης, «Λόγω του ότι το ένα είναι επιβατηγό και το άλλο είναι Ro Ro, θα έπρεπε το Ro Ro να περιμένει το επιβατηγό να φύγει και αφού “καθαρίσει” η είσοδος, τότε να μπει. Όμως, εδώ βλέπουμε πολλά λάθη. Συνήθως είναι δύο-τρία άτομα που έχουν την ευθύνη και την επίβλεψη αλλά ένας είναι ο προϊστάμενος, ο αξιωματικός ασφαλείας που είναι και πιο υψηλόβαθμος και δίνει τις εντολές και ρυθμίζει την κίνηση. (…) Ένας είναι αυτός που λέει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει».
Στην ερώτηση εάν θα μπορούσαν οι καπετάνιοι να κάνουν κάτι ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση, σημειώνει πως: «Θα μπορούσαν να κάνουν κάτι την τελευταία στιγμή μόνο εάν είχαν αντιληφθεί αυτό που βλέπουμε εμείς στο βίντεο. Εμείς, όμως, βλέπουμε το Ro Ro και το επιβατηγό να έρχονται με ταχύτητα χωρίς να κόβει ταχύτητα κάποιος, ήταν ήσυχοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα, έχουμε πάρει οδηγίες, οπότε είναι όλα καλά».
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