Ποιο εξάρτημα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά στο αυτοκίνητό σου και απο πότε;
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιο εξάρτημα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά στο αυτοκίνητό σου και απο πότε;

Νέες υποχρεωτικές προδιαγραφές, 16 είδη, ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164/2022 — και το καλό νέο: μπορείς να το βρεις και με λιγότερο από 10 ευρώ.

Ποιο εξάρτημα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά στο αυτοκίνητό σου και απο πότε;
UPD:

Ιούνιος 2026. Μένουν λιγότεροι από επτά μήνες για να ισχύσει ένα μέτρο που αφορά κάθε Έλληνα οδηγό, ανεξαρτήτως μάρκας, ηλικίας οχήματος και διαδρομής. Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών — το γνωστό μας «φαρμακείο» — αποκτά νέες, αυστηρότερες προδιαγραφές και από την 1η Ιανουαρίου 2027 όποιος δεν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίζει πρόστιμο. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί — και η συμμόρφωση κοστίζει λιγότερο από ό,τι νομίζεις.


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