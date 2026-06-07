Το 2026 μέσω του 32ου Διάπλου, η doValue Greece υποστήριξε τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας της Τήλου και Νισύρου.
Ποιο εξάρτημα πρέπει να έχεις υποχρεωτικά στο αυτοκίνητό σου και απο πότε;
Νέες υποχρεωτικές προδιαγραφές, 16 είδη, ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164/2022 — και το καλό νέο: μπορείς να το βρεις και με λιγότερο από 10 ευρώ.
Νέες υποχρεωτικές προδιαγραφές, 16 είδη, ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 13164/2022 — και το καλό νέο: μπορείς να το βρεις και με λιγότερο από 10 ευρώ.
Ιούνιος 2026. Μένουν λιγότεροι από επτά μήνες για να ισχύσει ένα μέτρο που αφορά κάθε Έλληνα οδηγό, ανεξαρτήτως μάρκας, ηλικίας οχήματος και διαδρομής. Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών — το γνωστό μας «φαρμακείο» — αποκτά νέες, αυστηρότερες προδιαγραφές και από την 1η Ιανουαρίου 2027 όποιος δεν συμμορφωθεί θα αντιμετωπίζει πρόστιμο. Το ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η αγορά έχει ήδη προσαρμοστεί — και η συμμόρφωση κοστίζει λιγότερο από ό,τι νομίζεις.
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