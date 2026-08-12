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Επιχείρηση για τον εντοπισμό ζευγαριού που αποπροσανατολίστηκε με το όχημά του στη Φθιώτιδα
Επιχείρηση για τον εντοπισμό ζευγαριού που αποπροσανατολίστηκε με το όχημά του στη Φθιώτιδα
Μετά την κλήση του ζευγαριού στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης - Τους συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο
Παροχή βοήθειας σε 64χρονο και 59χρονη, οι οποίοι είχαν αποπροσανατολιστεί με το όχημά τους στη Δ.Ε. Σπερχειάδας του δήμου Μακρακώμης, πραγματοποίησε η πυροσβεστική με επιχείρησή της.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 3 το μεσημέρι ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό. Μετά την κλήση του ζευγαριού στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ζευγάρι, το οποίο ήταν καλά στην υγεία του, και το συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 3 το μεσημέρι ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό. Μετά την κλήση του ζευγαριού στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης.
Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ζευγάρι, το οποίο ήταν καλά στην υγεία του, και το συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο.
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