Επιχείρηση για τον εντοπισμό ζευγαριού που αποπροσανατολίστηκε με το όχημά του στη Φθιώτιδα

Παροχή βοήθειας σε 64χρονο και 59χρονη, οι οποίοι είχαν αποπροσανατολιστεί με το όχημά τους στη Δ.Ε. Σπερχειάδας του δήμου, πραγματοποίησε η πυροσβεστική με επιχείρησή της.Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό, σήμερα στις 3 το μεσημέρι ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για το περιστατικό. Μετά την κλήση του ζευγαριούκαι τον άμεσο, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης.Οι πυροσβέστες εντόπισαν το ζευγάρι, το οποίο ήταν καλά στην υγεία του, και το συνόδευσαν σε ασφαλές σημείο.