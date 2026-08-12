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Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης στην Καλλιθέα, καταγγέλλει ο δήμος
Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης στην Καλλιθέα, καταγγέλλει ο δήμος
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, ο δήμαρχος Καλλιθέας εξέφρασε την ανησυχία του για τη συχνότητα των προβλημάτων, κάνοντας λόγο για ταυτόχρονη εκδήλωση των βλαβών που ζητούν απαντήσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις
Επτά ταυτόχρονες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στην Καλλιθέα σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες το πρωί της Κυριακής, με τον δήμο της περιοχής να αναφέρει πως το γεγονός προκαλεί «εύλογη ανησυχία», απαιτώντας άμεσες και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τους αρμόδιους φορείς»
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του δήμου για τη συχνότητα των προβλημάτων, κάνοντας λόγο για ταυτόχρονη εκδήλωση των βλαβών που ζητούν «απαντήσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις».
Αναλυτικά, ο δήμαρχος ζήτησε:
- να διερευνηθούν άμεσα και σε βάθος τα αίτια που προκάλεσαν τις επτά ταυτόχρονες βλάβες,
- να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ταυτόχρονη εκδήλωσή τους,
- να καταρτιστεί σχέδιο πρόληψης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών,
- να ολοκληρωθούν άμεσα, με ασφάλεια και ποιοτικά οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών, καθώς και των τομών που έχουν πραγματοποιηθεί στους δρόμους της πόλης.
«Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Καλλιθέας. Παράλληλα, η άμεση και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις εργασίες αποτελεί ζήτημα προστασίας του δημόσιου χώρου και ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς» σημειώνει σε ανάρτησή του ο δήμος.
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ, ο δήμαρχος Καλλιθέας Κώστας Ασκούνης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του δήμου για τη συχνότητα των προβλημάτων, κάνοντας λόγο για ταυτόχρονη εκδήλωση των βλαβών που ζητούν «απαντήσεις και αποτελεσματικές παρεμβάσεις».
Αναλυτικά, ο δήμαρχος ζήτησε:
- να διερευνηθούν άμεσα και σε βάθος τα αίτια που προκάλεσαν τις επτά ταυτόχρονες βλάβες,
- να δοθούν απαντήσεις σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην ταυτόχρονη εκδήλωσή τους,
- να καταρτιστεί σχέδιο πρόληψης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου επανάληψης αντίστοιχων περιστατικών,
- να ολοκληρωθούν άμεσα, με ασφάλεια και ποιοτικά οι εργασίες αποκατάστασης των βλαβών, καθώς και των τομών που έχουν πραγματοποιηθεί στους δρόμους της πόλης.
«Η εύρυθμη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Καλλιθέας. Παράλληλα, η άμεση και ποιοτική αποκατάσταση των δρόμων μετά τις εργασίες αποτελεί ζήτημα προστασίας του δημόσιου χώρου και ασφάλειας για πεζούς και οδηγούς» σημειώνει σε ανάρτησή του ο δήμος.
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