Σε κλίμα συγκίνησης και με το αγαπημένο του τραγούδι αποτεφρώθηκε ο Νίκος Καλογερόπουλος στη Ριτσώνα
ΕΛΛΑΔΑ
Νίκος Καλογερόπουλος Ηθοποιός Αποτέφρωση Κέντρο αποτέφρωσης νεκρών

Σε κλίμα συγκίνησης και με το αγαπημένο του τραγούδι αποτεφρώθηκε ο Νίκος Καλογερόπουλος στη Ριτσώνα

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», που ο ίδιος είχε γράψει, τα παιδιά, η αδελφή, στενοί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Σε κλίμα συγκίνησης και με το αγαπημένο του τραγούδι αποτεφρώθηκε ο Νίκος Καλογερόπουλος στη Ριτσώνα
13 ΣΧΟΛΙΑ
Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε ο τελευταίος αποχαιρετισμός στον σημαντικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Νίκο Καλογερόπουλο, σήμερα το απόγευμα, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας, όπως ήταν και η τελευταία του επιθυμία.

Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Στον τεκέ του κάτω κόσμου», του τραγουδιού που ο ίδιος ο Νίκος Καλογερόπουλος είχε γράψει τους στίχους και τη μουσική, τα παιδιά του, η αδερφή του, στενοί συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στο Αποτεφρωτήριο. Παράλληλα, στην οθόνη της αίθουσας των τελετών προβαλλόταν βίντεο με φωτογραφίες από τη ζωή του και από την ταινία «Λούφα και Παραλλαγή».

Είχε προηγηθεί νωρίτερα το μεσημέρι η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών, όπου παρέστησαν άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου και όχι μόνο. Μεταξύ άλλων, ήταν o Απόστολος Γκλέτσος, ο Γιώργος Βογιατζής, ο Νίκος Περάκης, ο Πάνος Βλάχος, ο Νίκος Καραγιώργης, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας και άλλοι.

Δείτε φωτογραφίες

φωτο_1_νικοσ_καλογεροπουλοσ


φωτο_2_νικοσ_καλογεροπουλοσ


φωτο_3_νικοσ_καλογεροπουλοσ__1_





13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης