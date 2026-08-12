Τραυματίστηκε 28χρονος ναυτικός στο Πέραμα, έπεσε από σκάλα του πλοίου και χτύπησε το κεφάλι του
ΕΛΛΑΔΑ
Πέραμα Ναυτικός Τραυματίας

Τραυματίστηκε 28χρονος ναυτικός στο Πέραμα, έπεσε από σκάλα του πλοίου και χτύπησε το κεφάλι του

Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»

Τραυματίστηκε 28χρονος ναυτικός στο Πέραμα, έπεσε από σκάλα του πλοίου και χτύπησε το κεφάλι του
Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (11/8) ένας 28χρονος ναυτικός, ο οποίος τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από πτώση από σκάλα του πλοίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μέλος πληρώματος (ειδικότητας Υποπλοιάρχου) ενός θαλαμηγού πλοίου σημαίας Νήσων Κέυμαν, το οποίο ελλιμενιζόταν εντός εγκαταστάσεων ιδιωτικού συνεργείου στο Πέραμα.

Το πρωί της Τετάρτης (12/8) έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Προανάκριση διενεργείται από το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

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