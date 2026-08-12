Έρευνα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου: Εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πτήσης
ΕΛΛΑΔΑ
Μήλος Ελικόπτερο Σαρακήνικο

Έρευνα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου: Εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πτήσης

Συγκροτείται Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού, με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), Δρ. Χρήστου Τσιτούρα

Έρευνα για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου: Εξετάζεται αν τηρήθηκαν οι κανονισμοί πτήσης
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Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), Δρ. Χρήστου Τσιτούρα, συγκροτείται Επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού της προσγείωσης ελικοπτέρου με στοιχεία νηολογίου SX-HMT στην περιοχή «Σαρακήνικο» της Μήλου, στις 7 Αυγούστου 2026, μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε, σήμερα, ο χειριστής του ελικοπτέρου.

Σκοπός της Επιτροπής είναι η διενέργεια διερεύνησης με σκοπό τη συλλογή των αναγκαίων στοιχείων, την πλήρη διακρίβωση των πραγματικών περιστατικών και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο πολιτικής αεροπορίας.

Ειδικότερα, διερευνάται η τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 923/2012 αναφορικά με την υποβολή, τροποποίηση και τήρηση του σχεδίου πτήσης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 του π.δ. 19/2009 αναφορικά με την προσγείωση ελικοπτέρου εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου.

Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον Διοικητή της Αρχής και να προτείνει τις δέουσες ενέργειες.
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