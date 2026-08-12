Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα
ΕΛΛΑΔΑ
Το Χαμόγελο του Παιδιού Εξαφάνιση Ιωάννινα

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα

Ο Ισλάμ Αριφούλ έχει ύψος 1.60, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια - Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι τζιν, μαύρο T-shirt και μαύρες παντόφλες

Εξαφανίστηκε 14χρονος από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στα Ιωάννινα. Συγκεκριμένα, στις 11/08/2026 και ώρα 12:10 το μεσημέρι, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο (επ.) Ισλάμ (ον.) Αριφούλ, 14 ετών, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2026, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Ισλάμ Αριφούλ έχει ύψος 1.60, είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια.  Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε παντελόνι τζιν, μαύρο T-shirt και μαύρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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