Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές στη Σίνδο: «Τις έβαζα για να ξεδίνω από τη δουλειά»

Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεσπά μία από τις φωτιές

Η μαρτυρία για το αυτοκίνητο του 59χρονου

Την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να προκάλεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.Σημαντικό στοιχείο στη δικογραφία αποτελεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει μία από τις εμπρηστικές ενέργειες.Στα πλάνα διακρίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να οδηγεί ο 59χρονος, να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση.Ο οδηγός κατεβαίνει από το όχημα και στέκεται δίπλα στα δέντρα. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται, ενώ πίσω του διακρίνονται ήδη φλόγες και καπνός να βγαίνουν από το σημείο.Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 όσα συνέβησαν την Τρίτη, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 59χρονου.Όπως ανέφερε, περνούσε από την περιοχή όταν είδε καπνούς και αποφάσισε να σταματήσει. Στο σημείο παρέμεινε μαζί με άλλους πολίτες μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.Όταν οι πυροσβέστες είχαν ήδη αρχίσει την επιχείρηση κατάσβεσης, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε να περνά μπροστά του το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.Ο 59χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κακουργηματική κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή.