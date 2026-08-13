Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές στη Σίνδο: «Τις έβαζα για να ξεδίνω από τη δουλειά»
Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές στη Σίνδο: «Τις έβαζα για να ξεδίνω από τη δουλειά»
Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε μία από τις εμπρηστικές ενέργειες – Την Παρασκευή η απολογία του
Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση ασκήθηκε στον 59χρονο που ομολόγησε ότι προκάλεσε έξι φωτιές μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε μετανιωμένος ενώπιον των Αρχών, ζήτησε συγγνώμη και φέρεται να ισχυρίστηκε ότι προκαλούσε τις πυρκαγιές για να «ξεδίνει» από την πίεση και την κούραση της δουλειάς.
Ο 59χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να κρύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
Κατά τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούσε τις χαρτοπετσέτες για να προκαλεί τις φωτιές, χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο και χωρίς οι ενέργειές του να συνδέονται με πρόθεση εκδίκησης.
«Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου», φέρεται να υποστήριξε.
Παρόμοια εξήγηση φέρεται να είχε δώσει και στην πρώτη κατάθεσή του στην Πυροσβεστική, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κινούμενος με το αυτοκίνητό του φέρεται να προκαλούσε φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις.
Η πρώτη από τις πυρκαγιές που του αποδίδονται εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 και έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 9 Αυγούστου, εκδηλώθηκε ακόμη μία φωτιά, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Ο 59χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να κρύψει το πρόσωπό του με τα χέρια του. Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
«Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές»Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 59χρονος φέρεται να ανέφερε ενώπιον του εισαγγελέα ότι την Τρίτη 11 Αυγούστου είχε πάρει άδεια από τη δουλειά του και είχε φύγει νωρίτερα. Το απόγευμα, αφού ήπιε δύο ποτήρια ρετσίνα, πήρε το αυτοκίνητό του και ξεκίνησε να κάνει βόλτα, έχοντας μαζί του χαρτοπετσέτες.
Κατά τους ισχυρισμούς του, χρησιμοποιούσε τις χαρτοπετσέτες για να προκαλεί τις φωτιές, χωρίς να έχει κάποιον συγκεκριμένο στόχο και χωρίς οι ενέργειές του να συνδέονται με πρόθεση εκδίκησης.
«Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου», φέρεται να υποστήριξε.
Παρόμοια εξήγηση φέρεται να είχε δώσει και στην πρώτη κατάθεσή του στην Πυροσβεστική, λέγοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος».
Έξι φωτιές μέσα σε τέσσερις ημέρεςΟ 59χρονος συνελήφθη από Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος και κατηγορείται συνολικά για έξι πυρκαγιές στη Σίνδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, κινούμενος με το αυτοκίνητό του φέρεται να προκαλούσε φωτιές σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις.
Η πρώτη από τις πυρκαγιές που του αποδίδονται εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 και έκαψε περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 9 Αυγούστου, εκδηλώθηκε ακόμη μία φωτιά, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης.
Την Τρίτη 11 Αυγούστου, ο 59χρονος φέρεται να προκάλεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.
Στα πλάνα διακρίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να οδηγεί ο 59χρονος, να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση.
Δείτε το βίντεο:
Ο οδηγός κατεβαίνει από το όχημα και στέκεται δίπλα στα δέντρα. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται, ενώ πίσω του διακρίνονται ήδη φλόγες και καπνός να βγαίνουν από το σημείο.
Όπως ανέφερε, περνούσε από την περιοχή όταν είδε καπνούς και αποφάσισε να σταματήσει. Στο σημείο παρέμεινε μαζί με άλλους πολίτες μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Όταν οι πυροσβέστες είχαν ήδη αρχίσει την επιχείρηση κατάσβεσης, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε να περνά μπροστά του το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.
Ο 59χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κακουργηματική κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή.
Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που ξεσπά μία από τις φωτιέςΣημαντικό στοιχείο στη δικογραφία αποτελεί βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο φέρεται να έχει καταγράψει μία από τις εμπρηστικές ενέργειες.
Στα πλάνα διακρίνεται ένα μπλε αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να οδηγεί ο 59χρονος, να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση.
Δείτε το βίντεο:
Ο οδηγός κατεβαίνει από το όχημα και στέκεται δίπλα στα δέντρα. Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται, ενώ πίσω του διακρίνονται ήδη φλόγες και καπνός να βγαίνουν από το σημείο.
Η μαρτυρία για το αυτοκίνητο του 59χρονουΑυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 όσα συνέβησαν την Τρίτη, αλλά και τις συνθήκες που οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 59χρονου.
Όπως ανέφερε, περνούσε από την περιοχή όταν είδε καπνούς και αποφάσισε να σταματήσει. Στο σημείο παρέμεινε μαζί με άλλους πολίτες μέχρι να φτάσουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Όταν οι πυροσβέστες είχαν ήδη αρχίσει την επιχείρηση κατάσβεσης, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι είδε να περνά μπροστά του το αυτοκίνητο που φέρεται να χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.
Ο 59χρονος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την κακουργηματική κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την Παρασκευή.
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