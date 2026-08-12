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Εξαφανίστηκε 13χρονος στα Ιωάννινα
Εξαφανίστηκε 13χρονος στα Ιωάννινα
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 13χρονου από τα Ιωάννινα.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, (12/8), για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Ομάρ Σακαριγιέ έχει ύψος 1.70, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι τζιν, πορτοκαλί T-shirt, μπλε παντόφλες και άσπρες κάλτσες.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, (12/8), για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Ομάρ Σακαριγιέ έχει ύψος 1.70, είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι τζιν, πορτοκαλί T-shirt, μπλε παντόφλες και άσπρες κάλτσες.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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