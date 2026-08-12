Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή σε κεντρικό δρόμο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κόρινθος

Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή σε κεντρικό δρόμο

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής

Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή σε κεντρικό δρόμο
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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12/8 στη Λεωφόρο Αθηνών στην Κόρινθο, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
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