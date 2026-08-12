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Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή σε κεντρικό δρόμο
Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή σε κεντρικό δρόμο
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 12/8 στη Λεωφόρο Αθηνών στην Κόρινθο, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο αναβάτης της μηχανής.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας Κορίνθου για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
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