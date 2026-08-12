Βίντεο: Η στιγμή που οι δράστες κλέβουν ψάρια από την ιχθυοκαλλιέργεια στην Σούδα λίγο πριν τους συλλάβει το λιμενικό
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Λιμενικό Συλλήψεις Κλοπές Ψάρια

Βίντεο: Η στιγμή που οι δράστες κλέβουν ψάρια από την ιχθυοκαλλιέργεια στην Σούδα λίγο πριν τους συλλάβει το λιμενικό

Στο υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των δύο ανδρών στις εγκαταστάσεις, λίγο πριν από την επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού

Βίντεο: Η στιγμή που οι δράστες κλέβουν ψάρια από την ιχθυοκαλλιέργεια στην Σούδα λίγο πριν τους συλλάβει το λιμενικό
3 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο-ντοκουμέντο από τη νύχτα κατά την οποία συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι για την κλοπή εκατοντάδων κιλών ψαριών από την ιχθυοκαλλιέργεια του ΕΛΚΕΘΕ στη Σούδα φέρνει αποκλειστικά στο φως της δημοσιότητας το Flashnews.gr.

Στο υλικό από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των δύο ανδρών στις εγκαταστάσεις, λίγο πριν από την επέμβαση των στελεχών του Λιμενικού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τη στιγμή που αντιλαμβάνονται την προσέγγιση του Λιμενικού, οι δύο άνδρες επιβιβάζονται με γρήγορες κινήσεις σε μηχανοκίνητο σκάφος και απομακρύνονται, αφήνοντας πίσω τους, στον χώρο των εγκαταστάσεων, ένα δεύτερο βοηθητικό σκάφος χωρίς μηχανή.

Μέσα στο δεύτερο σκάφος βρέθηκαν χρησιμοποιημένα και βρεγμένα δίχτυα με ψάρια και δύο σακούλες με πάγο, ενώ δίχτυα με ψάρια εντοπίστηκαν και εντός ιχθυοκλωβού.



Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες 33 και 27 ετών εντοπίστηκαν κατόπιν συντονισμένων αναζητήσεων, στο λιμανάκι της Αλμυρίδα ενώ επιχειρούσαν να ανελκύσουν το μηχανοκίνητο σκάφος. Κατά την επέμβαση των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ο 33χρονος βούτηξε στη θάλασσα επιχειρώντας να διαφύγει, ωστόσο στη συνέχεια παραδόθηκε και συνελήφθη, ενώ ο 27χρονος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση.

Οι δύο άνδρες είχαν εντοπιστεί από το λιμενικό, όταν υπάλληλος του ΕΛΚΕΘΕ ειδοποίησε τις αρχές για δύο άτομα, τα οποία είχαν προσεγγίσει με δύο σκάφη τους ιχθυοκλωβούς του ΕΛΚΕΘΕ στον κόλπο της Σούδας και αφαιρούσαν ψάρια με τη χρήση διχτυών.

Κλείσιμο
Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό. Από βίντεο καμερών προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις ότι τα δύο σκάφη είχαν χρησιμοποιηθεί και σε δύο προηγούμενες κλοπές αλιευμάτων από τις ίδιες εγκαταστάσεις, κατά τις οποίες είχαν αφαιρεθεί ψάρια, κάμερες καταγραφής και εξοπλισμός.

Η συνολική ενδεικτική αξία των γνωστών κλοπιμαίων υπερβαίνει το ποσό των 10.600 €, χωρίς να συνυπολογίζονται επιπλέον απροσδιόριστη ποσότητα ψαριών και οι λοιπές ζημιές στις εγκαταστάσεις του ΕΛΚΕΘΕ.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης