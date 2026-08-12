Βίντεο: Εμφανίστηκε φώκια στην Κινέτα, κολυμπούσε στα ρηχά δίπλα στους λουόμενους
ΕΛΛΑΔΑ
Κινέτα Παραλία Φώκια

Βίντεο: Εμφανίστηκε φώκια στην Κινέτα, κολυμπούσε στα ρηχά δίπλα στους λουόμενους

Ένας απρόσμενος επισκέπτης εμφανίστηκε δίπλα στους λουόμενους που δεν τον ενόχλησαν

Βίντεο: Εμφανίστηκε φώκια στην Κινέτα, κολυμπούσε στα ρηχά δίπλα στους λουόμενους
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Ένα απρόσμενο θέαμα αντίκρισαν λουόμενοι στην Κινέτα, όταν μια φώκια έκανε την εμφάνισή της σε παραλία της περιοχής και κινήθηκε στα ρηχά, σε απόσταση αναπνοής από τους ανθρώπους που απολάμβαναν το μπάνιο τους.

Το θαλάσσιο θηλαστικό πλησίασε την ακτή και κολύμπησε για στα ρηχά, προκαλώντας έκπληξη στους λουόμενους.  Οι εικόνες από την ασυνήθιστη «επίσκεψη» στη δημοφιλή παραλία της Κινέτας καταγράφηκαν από παρευρισκόμενους και δημοσιεύτηκαν στα social media. 

@petermez7

Κολυμπάς στην Κινέτα και ξαφνικά… 🦭 11.08.2026 📍 Κινέτα, Ελλάδα #Κινέτα #Greece #Seal #MonkSeal #Wildlife

♬ πρωτότυπος ήχος - Peter
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