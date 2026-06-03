Ανακοίνωση με αιχμές από το Χαμόγελο του Παιδιού για την 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι
Ανακοίνωση με αιχμές από το Χαμόγελο του Παιδιού για την 3χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι
Το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση - «Πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη» σημειώνει ο οργανισμός
Αιχμές αφήνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφορικά με τον σοβαρό τραυματισμό ενός 3χρονου παιδιού στο Μενίδι, χθες, Τρίτη (02/06). Η τρίχρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το οποίο έβγαινε από πάρκινγκ με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της και την άμεση μεταφορά της στο νοσοκομείο όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός γνωστοποίησε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024, είχε γίνει ανώνυμη αναφορά βάση της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε πως επειδή η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη, την προώθησε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», επίσης, σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.
📌 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.
🚨 Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του.
💔 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά.
🤝 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Νοσοκομείο), έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει την 3χρονη μικρούλα και την οικογένειά της.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο οργανισμός γνωστοποίησε πως στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024, είχε γίνει ανώνυμη αναφορά βάση της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» γνωστοποίησε πως επειδή η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη, την προώθησε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», επίσης, σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά» σημειώνεται στην ανακοίνωση του Χαμόγελου του Παιδιού.
Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:— Χαμόγελο του Παιδιού (@hamogelo) June 3, 2026
📌 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει… pic.twitter.com/8m0xJ2kqy2
Η ανακοίνωση του Χαμόγελου του ΠαιδιούΣε συνέχεια των δημοσιευμάτων που αφορούν σε ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Μενίδι και δίνει μάχη για τη ζωή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:
📌 Στις 29 Σεπτεμβρίου 2024, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε ανώνυμη αναφορά, βάσει της οποίας σε καταυλισμό Ρομά στις Αχαρνές, γονείς παραμελούσαν τα παιδιά τους. Τα παιδιά έτρωγαν από τους κάδους και βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά, ένα από τα παιδιά δεχόταν και σωματική κακοποίηση.
🚨 Η αναφορά αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά κρίσιμη και προωθήθηκε άμεσα στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.
Σήμερα, 2,5 χρόνια μετά από την αναφορά, για πολλοστή φορά η ελληνική κοινωνία συγκλονίζεται… αυτή τη φορά για ένα 3χρονο κοριτσάκι, που παλεύει για τη ζωή του.
💔 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι πιθανά όλα θα είχαν αποφευχθεί, αν η 3χρονη και τα αδέρφια της είχαν λάβει την προστασία που είχαν ανάγκη και ήταν επιβεβλημένη, από τους αρμόδιους φορείς, κατά τη χρονική περίοδο που έγινε η παραπάνω αναφορά.
🤝 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι σε επικοινωνία με τους συναρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., Νοσοκομείο), έχοντας από την πρώτη στιγμή εκφράσει την πρόθεση να στηρίξει την 3χρονη μικρούλα και την οικογένειά της.
📞 Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 Δίπλα σε κάθε παιδί που βρίσκεται σε κίνδυνο.
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