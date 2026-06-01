Ποδαρικό με ζέστη τον Ιούνιο: Έρχονται 35άρια τις επόμενες ημέρες, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια
ΕΛΛΑΔΑ
καιρός Πρόγνωση καιρού Γιώργος Τσατραφύλλιας Καιρός Τσατραφύλλιας

Ποδαρικό με ζέστη τον Ιούνιο: Έρχονται 35άρια τις επόμενες ημέρες, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια

Με καλοκαιρινές διαθέσεις κάνει την είσοδό του ο Ιούνιος, καθώς η θερμοκρασία θα κινηθεί τις επόμενες ημέρες αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα

Ποδαρικό με ζέστη τον Ιούνιο: Έρχονται 35άρια τις επόμενες ημέρες, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος, καθώς τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος, με μικρές διακυμάνσεις, θα βρεθεί περίπου 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια δεν θα λείψει και η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.

@protothema.gr ☀️ Οι υψηλές θερμοκρασίες θα κυριαρχήσουν σε όλη τη χώρα, με πιθανότητα τοπικών βροχών και καταιγίδων στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια. #protothema #news #kairos #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, περιμένουμε πρωινές ομίχλες στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όμως, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, ενώ στη δυτική και βόρεια χώρα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές ψιχάλες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη οι νοτιάδες σταδιακά θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης