Ποδαρικό με ζέστη τον Ιούνιο: Έρχονται 35άρια τις επόμενες ημέρες, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια

Ποδαρικό με υψηλές θερμοκρασίες κάνει ο Ιούνιος
, καθώς τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος, με μικρές διακυμάνσεις, θα βρεθεί περίπου 4 με 5 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr, Γιώργο Τσατραφύλλια
δεν θα λείψει και η απογευματινή αστάθεια, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά.
Πιο αναλυτικά, για σήμερα Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, περιμένουμε πρωινές ομίχλες στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.
Τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, όμως, στα ηπειρωτικά θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις
. Στο Ιόνιο θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 5 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα
, ενώ στη δυτική και βόρεια χώρα, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς.
Στην Αττική
ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη
αναμένεται λίγη συννεφιά, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές ψιχάλες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.
Ο καιρός των επόμενων ημερών
Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη οι νοτιάδες σταδιακά θα ενισχυθούν και θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα βόρεια.
Η θερμοκρασία ενδέχεται να φτάσει τους 35 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, ενώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί κοντά στους 31 βαθμούς. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή η θερμοκρασία θα υποχωρήσει λίγο, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.