Κωνσταντίνος Τασούλας στο 5ο Cantina Academy: «Η αυθεντικότητα είναι η μαγική λέξη που ταιριάζει στην Ήπειρο»

Την έναρξη του 5ου Συνεδρίου Cantina Academy κήρυξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, στα Ιωάννινα





Κατόπιν, με πρότυπο το Μέτσοβο και το πώς αξιοποίησε την τοπική παράδοση στην παραγωγή πρότυπων προϊόντων (οίνοι, τυροκομικά κ.α.) ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «με αυτό τον τρόπο, όπως οι πρωτοποριακές μέθοδοι που εφάρμοσε ο Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας στο Μέτσοβο, επενδύοντας στους ανθρώπους, μπορεί να κάνει έναν τόπο, από γονατισμένος, να σηκωθεί όρθιος».



Τα κυριότερα σημεία από την, ιδιαιτέρως μεστή σε περιεχόμενο και νοήματα, ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα στο 5ο Συνέδριο Cantina Academy του Πρώτου Θέματος έχουν ως εξής:







» Σήμερα έρχεσαι ασφαλώς από την Αθήνα μέσα σε 3,5 ώρες και στη θέση του επιχειρήματος και της πιέσεως για άρση της απομόνωσης, έχουν τεθεί άλλα επιχειρήματα, άλλες προτεραιότητες. Όπως είναι η αξιοποίηση της Ηπείρου, προς όφελος της ευημερίας της, προς όφελος της προκοπής της.



» Πραγματικά, υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε για το πεδίο της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής, αυτό το οποίο σχετίζεται επιπλέον με την πολιτιστική ταυτότητα, με τον δυναμισμό και την αναγέννηση. Ανακαλύπτουμε δηλαδή ότι οι λίγες χώρες στον κόσμο διαθέτουν μια αντίστοιχη υπόσταση και ταυτότητα με την ελληνική σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την γνησιότητα του διατροφικού συστήματος και του διατροφικού τομέα.



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» Πολιτικές εθνικές και ευρωπαϊκές με κυριότερη τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034 και τους κύριους στόχους της οι οποίοι είναι συνοπτικά η δίκαιη στήριξη του εισοδήματος και ενίσχυση του αγροτικού τομέα στη δράση για το κλίμα, διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, θωράκιση απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις, πρόσθεση της ψηφιοποίησης της γνώσης και των νέων τεχνολογιών, στήριξη και ανάπτυξη. Αυτά θα απασχολήσουν τη νέα ΚΑΠ, η οποία είναι στα σκαριά, θα συζητηθούν και αύριο στο Μέτσοβο, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, όπου και θα γίνει μια επίσης πολύ γόνιμη συζήτηση εξειδικευμένη για τη νέα ΚΑΠ.



» Με την αγροτική πολιτική Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη θεάτρου και μνημείων Ιερού Δωδώνης, μια που η Δωδώνη είναι και τόπος καταγωγής μου. Δεν είναι, δηλαδή, τίποτε άσχετο και ασύνδετο με την τοπική ανάπτυξη που έχει σαν πυρήνα τον αγροτοδιατροφικό τομέα.



» Θα ήθελα να αναφέρω και οδικά έργα, όπως ο Μεγάλος Δακτύλιος της πόλης των Ιωαννίνων, η επέκταση της Ιωνίας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά, αλλά και τις ανακαινήσεις στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και Μετσόβου.



Συνδεόμενος προσωπικά με την Ήπειρο, καθώς κατάγεται από τη Δωδώνη, ο κ. Τασούλας αναφέρθηκε, κατ' αρχάς, στο τέλος της απομόνωσης που χαρακτήριζε έως και πριν από μερικά χρόνια την Ήπειρο. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο ΠτΔ «η απομόνωση αυτή τα τελευταία χρόνια έχει αρθεί. Η Ήπειρος, που ήταν συνώνυμη προ ετών με την απομόνωση, αυτό τον βραχνά για την περιοχή. Η απομόνωση ήταν εκείνη η οποία χαλύβδωνε τους χαρακτήρες, ενίσχυε την αποδημία και δημιουργούσε μία μόνιμη πίεση προς το κέντρο για την άρση της απομονώσεως».Κατόπιν, με πρότυπο το Μέτσοβο και το πώς αξιοποίησε την τοπική παράδοση στην παραγωγή πρότυπων προϊόντων (οίνοι, τυροκομικά κ.α.) ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «με αυτό τον τρόπο, όπως οι πρωτοποριακές μέθοδοι που εφάρμοσε ο Ευάγγελος Αβέρωφ Τοσίτσας στο Μέτσοβο, επενδύοντας στους ανθρώπους, μπορεί να κάνει έναν τόπο, από γονατισμένος, να σηκωθεί όρθιος».Τα κυριότερα σημεία από την, ιδιαιτέρως μεστή σε περιεχόμενο και νοήματα, ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνου Τασούλα στο 5ο Συνέδριο Cantina Academy του Πρώτου Θέματος έχουν ως εξής:» Οι χαρακτήρες των Ηπειρωτών, χαρακτήρες νοικοκυραίων, προκομμένων, κάπως συντηρητικών και προσεκτικών στην διαχείριση των οικονομικών τους, δείχνει πόσο πολύ το περιβάλλον επηρέασε και τον ψυχισμό μας.» Σήμερα έρχεσαι ασφαλώς από την Αθήνα μέσα σε 3,5 ώρες και στη θέση του επιχειρήματος και της πιέσεως για άρση της απομόνωσης, έχουν τεθεί άλλα επιχειρήματα, άλλες προτεραιότητες. Όπως είναι η αξιοποίηση της Ηπείρου, προς όφελος της ευημερίας της, προς όφελος της προκοπής της.» Πραγματικά, υπάρχουν πολλά πράγματα να πούμε για το πεδίο της αγροκτηνοτροφικής παραγωγής, αυτό το οποίο σχετίζεται επιπλέον με την πολιτιστική ταυτότητα, με τον δυναμισμό και την αναγέννηση. Ανακαλύπτουμε δηλαδή ότι οι λίγες χώρες στον κόσμο διαθέτουν μια αντίστοιχη υπόσταση και ταυτότητα με την ελληνική σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την γνησιότητα του διατροφικού συστήματος και του διατροφικού τομέα.Είναι μια ταυτότητα που χτίστηκε μέσα από αιώνες ιστορικής και οικονομικής εξελίξεως, μα προπαντός μόχθου και σκέψεως. Με τη γνώση που περικλείει η παράδοση.» Πολιτικές εθνικές και ευρωπαϊκές με κυριότερη τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της περίοδου 2028-2034 και τους κύριους στόχους της οι οποίοι είναι συνοπτικά η δίκαιη στήριξη του εισοδήματος και ενίσχυση του αγροτικού τομέα στη δράση για το κλίμα, διατήρηση της βιοποικιλότητας και των φυσικών πόρων και βελτίωση της καλής διαβίωσης των ζώων, θωράκιση απέναντι σε κινδύνους και κρίσεις, πρόσθεση της ψηφιοποίησης της γνώσης και των νέων τεχνολογιών, στήριξη και ανάπτυξη. Αυτά θα απασχολήσουν τη νέα ΚΑΠ, η οποία είναι στα σκαριά, θα συζητηθούν και αύριο στο Μέτσοβο, παρουσία του Υπουργού Γεωργίας, στο Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας, όπου και θα γίνει μια επίσης πολύ γόνιμη συζήτηση εξειδικευμένη για τη νέα ΚΑΠ.» Με την αγροτική πολιτική Θα ήθελα να αναφέρω ενδεικτικά τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη θεάτρου και μνημείων Ιερού Δωδώνης, μια που η Δωδώνη είναι και τόπος καταγωγής μου. Δεν είναι, δηλαδή, τίποτε άσχετο και ασύνδετο με την τοπική ανάπτυξη που έχει σαν πυρήνα τον αγροτοδιατροφικό τομέα.» Θα ήθελα να αναφέρω και οδικά έργα, όπως ο Μεγάλος Δακτύλιος της πόλης των Ιωαννίνων, η επέκταση της Ιωνίας Οδού στο τμήμα Ιωάννινα-Κακαβιά, αλλά και τις ανακαινήσεις στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας και Μετσόβου.

» Το ελληνικό διατροφικό σύστημα δεν είναι εργοστασιακό προϊόν. Δεν προέρχεται από ένα εργοστάσιο που μπορεί να χτιστεί σχεδόν οπουδήποτε. Είναι ο πολιτισμός που αναβλύζει από έναν τόπο και ένα λαό ειδικά. Και γι' αυτό η ματιά μας και η έγνοια μας πρέπει να είναι ολιστική και όχι αποσπασματική. Τα αγαθά της διατροφής είναι βεβαίως στοιχεία της ταυτότητας αυτών των προϊόντων. Συνθέτουν ένα ενιαίο ζωντανό γαστρονομικό οικοσύστημα.



Είναι γνωστό πως για αιώνες η μετακινούμενη κτηνοτροφία και η βιοποικυλότητα των ορεινών λιβαδιών ανέδειξαν την Ήπειρο σε ένα από τους σημαντικότερους πυροκομικούς τόπους της νοτιοανατολικής Ευρώπης.



Όμως ο πλούτος μας εδώ στην Ήπειρο δεν εξαντλείται στα τυροκομικά προϊόντα. Ο ορεινός αμπελώνας του Μετσόβου σε υψόμετρα και μακρόπνοο σχέδιο. Η Ήπειρος χρειάζεται να διαφυλάξει την παραγωγική της πολυμορφία, γιατί το συγκριτικό της πλεονέκτημα βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη λέξη, στην αυθεντικότητα.



Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε μακριά, να αντιγράψουμε το παράδειγμα κάποιας άλλης ελληνικής ή ξένης περιφέρειας. Το όραμα και το μοντέλο που εφάρμοσε ο Ευάγγελος Αβέρωφ και το Ίδρυμα Τοσίτσα, ξεκίνησαν από μια απλή αλλά πρωτοποριακή ιδέα: Αντί να εγκαταλείπουν οι νέοι τον βουνό, να γεννηθούν εκεί -εννοώ στο Μέτσοβο- δραστηριότητες υψηλής αξίας, συναφείς με τον τόπο, όχι ξένες με τον τόπο. Έστειλε νέους στην Ιταλία να σπουδάσουν τυροκομία και επέστρεψαν παντρεύοντας τις τεχνικές που έμαθαν στο εξωτερικό, με την κτηνοτροφική παράδοση της Πίνδου.



» Έτσι γεννήθηκε το Μετσοβόνε, το πρώτο ελληνικό καπνιστό τυρί με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης.



» Σήμερα ο τόπος αυτός ζει. Αυτό το παράδειγμα, αυτό το υπόδειγμα θεμελιώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 50 και κορυφώθηκε στις επόμενες δεκαετίες μας δείχνει πως ένας τόπος που πιστεύει στον εαυτό του ένας τόπος που δεν καταθέτει τα όπλα που δεν καταδέχεται να παραπονείται ή να αναστοχάζεται τη μιζέρια η οποία τον έχει χτυπήσει αλλά σκέφτεται δυναμικά να αντιδράσει στα προβλήματά του και στις προκλήσεις. Πώς ένας τέτοιος τόπος υπό εμπνευσμένη ηγεσία μπορεί, από γονατισμένος, να σηκωθεί και να παραμείνει όρθιος».