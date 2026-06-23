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Σκάφος με Σέρβους τουρίστες έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένα σκάφη στην Κίμωλο
Σκάφος με Σέρβους τουρίστες έπεσε πάνω σε αγκυροβολημένα σκάφη στην Κίμωλο
Δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων ή άλλων ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού
Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της Πέμπτης στο λιμάνι της Ψάθης στην Κίμωλο, όταν ένα επιβατηγό-τουριστικό σκάφος ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν εννέα υπήκοοι Σερβίας, προσέκρουσε σε δύο άλλα σκάφη κατά τη διαδικασία κατάπλου του.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Κιμώλου, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των χειρισμών του σκάφους για την είσοδό του στο λιμάνι. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος προσέκρουσε αρχικά σε ένα επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος και στη συνέχεια σε ένα ιδιωτικό σκάφος, τα οποία βρίσκονταν πρυμνοδετημένα κοντά στο σημείο σημείο.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο επαγγελματικό-τουριστικό όσο και στο ιδιωτικό σκάφος.
Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων ή άλλων ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού.
Παράλληλα, από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, γεγονός που απέτρεψε περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μετά το συμβάν, ο Λιμενικός Σταθμός Κιμώλου προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης απόπλου για το επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος που υπέστη ζημιές, μέχρι να προσκομιστεί το απαιτούμενο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής Κιμώλου, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των χειρισμών του σκάφους για την είσοδό του στο λιμάνι. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος προσέκρουσε αρχικά σε ένα επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος και στη συνέχεια σε ένα ιδιωτικό σκάφος, τα οποία βρίσκονταν πρυμνοδετημένα κοντά στο σημείο σημείο.
Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές τόσο στο επαγγελματικό-τουριστικό όσο και στο ιδιωτικό σκάφος.
Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των επιβαινόντων ή άλλων ατόμων που βρίσκονταν στην περιοχή του λιμανιού.
Παράλληλα, από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση, γεγονός που απέτρεψε περαιτέρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μετά το συμβάν, ο Λιμενικός Σταθμός Κιμώλου προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης απόπλου για το επαγγελματικό-τουριστικό σκάφος που υπέστη ζημιές, μέχρι να προσκομιστεί το απαιτούμενο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί.
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