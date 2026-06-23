Ανακαλύψτε γιατί το leasing αυτοκινήτου δεν είναι πια «εταιρική υπόθεση» και πώς μπορεί να σας γλιτώσει χρήματα, άγχος και χρόνο.
Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Αργολίδα
Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Αργολίδα
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού
Τροχαίο δυστύχημα με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Επιδαύρου, στην Αργολίδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού.
Κατά την ίδια ανακοίνωση το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 49χρονο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
Ο άτυχος 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού.
Κατά την ίδια ανακοίνωση το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 49χρονο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.
Ο άτυχος 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα