Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Αργολίδα
ΕΛΛΑΔΑ
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Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Αργολίδα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού

Νεκρός 49χρονος σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην Αργολίδα
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Τροχαίο δυστύχημα με έναν 49χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Επιδαύρου, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Συνδετήρια Οδό Αρχαιολογικών Χώρων Επιδαύρου – Λυγουριού.

Κατά την ίδια ανακοίνωση το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή με αναβάτη τον 49χρονο εξετράπη της πορείας της και ανετράπη.

Ο άτυχος 49χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
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