Τιμητικό παράσημο από την Ισπανία στην καθηγήτρια του ΑΠΘ Ελένη Λεονταρίδη
Τιμητικό παράσημο από την Ισπανία στην καθηγήτρια του ΑΠΘ Ελένη Λεονταρίδη
Η Ελένη Λεονταρίδη είναι πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Ισπανικής Γλωσσολογίας
Την ύψιστη τιμητική διάκριση παρασημοφόρησης με τον Σταυρό Αξιωματούχου του Τάγματος της Αξίας του Πολίτη (Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil) έλαβε η πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου, καθηγήτρια Ελένη Λεονταρίδη, από τον βασιλέα της Ισπανίας, Φίλιππο ΣΤ΄, διά μέσου του πρέσβη της Ισπανίας στην Αθήνα, Jorge M. Domecq Fernández de Bobadilla.
Η τιμητική διάκριση αποτελεί επίσημη αναγνώριση της πολυετούς συμβολής της Ελένης Λεονταρίδη στην προώθηση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ελλάδα, και στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.
Η τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στην πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα.
Η Ελένη Λεονταρίδη είναι πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Ισπανικής Γλωσσολογίας. Επιπλέον, έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Salamanca και υπήρξε η πρώτη κάτοχος έδρας Ισπανικής Γλωσσολογίας στην Ελλάδα.
Το ερευνητικό και διδακτικό έργο της εντάσσεται στο πεδίο της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκριτική μελέτη της ελληνικής και της ισπανικής γλώσσας, καθώς και στη διδακτική της ισπανικής ως ξένης γλώσσας.
Διατηρεί μακροχρόνιες ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. Επίσης, έχει αναπτύξει πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και διεθνώς, με σημαντική συμβολή στην προώθηση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ελλάδα, και στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.
Η τιμητική διάκριση αποτελεί επίσημη αναγνώριση της πολυετούς συμβολής της Ελένης Λεονταρίδη στην προώθηση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ελλάδα, και στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.
Η τελετή παρασημοφόρησης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, στην πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα.
Σύντομο βιογραφικό της τιμωμένης
Η Ελένη Λεονταρίδη είναι πρόεδρος του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Καθηγήτρια Ισπανικής Γλωσσολογίας. Επιπλέον, έχει διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Salamanca και υπήρξε η πρώτη κάτοχος έδρας Ισπανικής Γλωσσολογίας στην Ελλάδα.
Το ερευνητικό και διδακτικό έργο της εντάσσεται στο πεδίο της θεωρητικής και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συγκριτική μελέτη της ελληνικής και της ισπανικής γλώσσας, καθώς και στη διδακτική της ισπανικής ως ξένης γλώσσας.
Διατηρεί μακροχρόνιες ερευνητικές συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού. Επίσης, έχει αναπτύξει πολυετή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα και διεθνώς, με σημαντική συμβολή στην προώθηση της ισπανικής γλώσσας και του πολιτισμού στην Ελλάδα, και στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ισπανίας.
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