Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Θεσσαλονίκη Γιος Πατέρας

Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του

Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον πατέρα του τις βραδινές ώρες, μετά από επεισόδιο που είχε μαζί του, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία

Θεσσαλονίκη: 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του
Στράτος Λούβαρης
25 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του συνελήφθη ένας 30χρονος, το μεσημέρι της Κυριακής (24/5), στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα εντοπίστηκε νεκρό μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι, λίγο πριν τις 16.00, ενώ στο σημείο βρισκόταν και ο 30χρονος γιος του ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του.

Ο 30χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον πατέρα του τις βραδινές ώρες, μετά από επεισόδιο που είχε μαζί του, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία. Mέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί ο τρόπος με τον οποίον διαπράχθηκε η δολοφονία.

Στη μονοκατοικία έχουν σπεύσει αστυνομικοί και ο χώρος έχει αποκλειστεί ενώ αναμένεται στο σημείο και ιατροδικαστής.
Στράτος Λούβαρης
25 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης