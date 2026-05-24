Κρήτη: Ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση στο Ηράκλειο, δείτε βίντεο
Έπεσαν εξήντα με εβδομήντα χιλιοστά βροχής

Σημαντικές ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και άλλες καλλιέργειες, από τη χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές της ενδοχώρας του Ηρακλείου, με επίκεντρο τον Προφήτη Ηλία, αλλά και περιοχές όπως οι Δαφνές και το Κυπαρίσσι, αναφέρουν οι παραγωγοί.

Όπως δήλωσε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, Πρίαμος Ιερωνυμάκης, η χαλαζόπτωση μπορεί να μην διήρκησε ούτε μια ώρα, αλλά υπήρξε καταστροφική.

Σφοδρή χαλαζόπτωση στις Δαφνές: Το χαλάζι «χτύπησε» τους αμπελώνες

«Ήταν μια έντονη χαλαζόπτωση, με το χαλάζι που έπεφτε να είναι πολύ χοντρό. Υπολογίζεται ότι έπεσαν εξήντα με εβδομήντα χιλιοστά βροχής» ανέφερε ο κ. Ιερωνυμάκης, ο οποίος εξήγησε ότι βρήκε τις αμπελοκαλλιέργειες σε τέτοιο στάδιο, που κατέστρεψε ένα σημαντικό μέρος των αμπελιών της περιοχής, προκαλώντας όμως ζημιές που θα επηρεάσουν και την επόμενη χρονιά.

«Δεν χάνεται μόνο το εισόδημα, αλλά και το κεφάλαιο του αμπελιού» είπε χαρακτηριστικά, ενώ επισήμανε ότι οι παραγωγοί βρίσκονται σε αναστάτωση και απόγνωση, αφού σε περίπου 60 μέρες θα τρυγούσαν. Τέλος, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο, έκανε γνωστό ότι από αύριο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα ξεκινήσει ελέγχους.
