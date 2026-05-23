Κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην Κοβέσι για την τροπολογία επιτάχυνσης ποινικών δικών βουλευτών 
ΕΛΛΑΔΑ
Λάουρα Κοβέσι Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην Κοβέσι για την τροπολογία επιτάχυνσης ποινικών δικών βουλευτών 

Τι είχε αναφέρει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου 2026

Κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην Κοβέσι για την τροπολογία επιτάχυνσης ποινικών δικών βουλευτών 
Παναγιώτης Τσιμπούκης
5 ΣΧΟΛΙΑ
 Κύκλοι του υπουργείου Δικαιοσύνης με αφορμή την επιστολή που απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την οποία διαμαρτυρήθηκε για την τροπολογία του υπουργείου Δικαιοσύνης περί επιτάχυνσης εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα, υπενθυμίζουν τα όσα αναφέρει η ίδια στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών (23 Απριλίου 2026).
Συγκεκριμένα η κυρία Κοβέσι είχε αναφέρει: 

«Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει», δήλωνε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου 2026.

Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του.
Παναγιώτης Τσιμπούκης
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης