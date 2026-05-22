Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν με ανησυχίες για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα
Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας επικρίνει ξανά την «βεβιασμένη τροποποίηση» του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με κριτική για τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις από τη Βουλή με αποφάσεις «που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα» έστειλε η Λάουρα Κοβέσι .
Η επιστολή Κοβέσι έρχεται στον απόηχο των δύο επιστολών που απέστειλε πρόσφατα στον Γιώργο Φλωρίδη, στις οποίες διατυπώνει τις απόψεις τις σε σχέση με διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, αλλά και των δηλώσεων του Έλληνα υπουργού σύμφωνα με τις οποίες η επιτάχυνση της εκδίκασης υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δεν θίγει το πλαίσιο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ότι η νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε καθιστά σαφές ότι «στις υποθέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας δεν θίγεται τίποτα απολύτως...».
Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας αναφέρει στην επιστολή της στην Κομισιόν ότι «η βεβιασμένη τροποποίηση του Ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα. Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Σώμα της ΕΕΔΠ στις 12 Νοεμβρίου 2025, για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 έτη, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της ΕΕΔΠ στην Ελλάδα».
«Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας» όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ.
Η Εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή σε δίκη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα Αγγλικά
Statement regarding recent developments affecting the effective and independent functioning of the EPPO in Greece
(Luxembourg, 22 May 2026) - Today, the European Chief Prosecutor addressed a letter to the European Commission in line with Recital 16 of Regulation (EU) 2020/2092 of 16 December 2020 on a general regime of conditionality for the protection of the budget of the European Union (Conditionality Regulation), pointing at recent legislative amendments and decisions with adverse effect on the independent and effective functioning of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Greece.
The hasty amendment to the Greek Code of Criminal Procedure, establishing a special procedure for felonies committed by Members of Parliament, has a negative effect on the EPPO’s ability to effectively investigate and prosecute offences under its competence in Greece. Moreover, the Hellenic Supreme Judicial Council’s recent refusal to recognize the full effect of the decision taken by the College of the EPPO on 12 November 2025, to renew the mandate of three European Delegated Prosecutors for 5 years, has a negative effect on the EPPO’s independence in Greece.
The European Chief Prosecutor therefore informed the European Commission about these developments, which cast serious doubts as to the Greek authorities’ compliance with their obligation of sincere cooperation under Article 4(3) TEU.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting, and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Υποστηρίζει επίσης πως ο συγκεκριμένος Κανονισμός (Conditionality Regulation), στον οποίο αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι πολύ αυστηρός και ορίζει ότι «αν μια χώρα-μέλος παραβιάζει τις αρχές του κράτους δικαίου και αυτό θέτει σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά κονδύλια, η Ε.Ε. μπορεί να σταματήσει κάθε χρηματοδότηση».
Ευ. Λιακούλη: «Ορμπανοποιούν τη χώρα!»Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ την επιστολή Κοβέσι σχολίασε αιχμηρά η Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας Ευαγγελία Λιακούλη Σύμφωνα με την κα Λιακούλη, «η σημερινή δραματική παρέμβαση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως προς την Κομισιόν, αποτελεί έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα της διεθνούς απαξίωσης της χώρας μας και συνιστά κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική».
