Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για τη ληστεία σε ψιλικατζίδικο - Κόλλησαν πιστόλι στο κεφάλι του εργαζόμενου

Τρεις ανήλικοι είναι οιτης ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή τηςστηΠρόκειται για έναν 15χρονο και δύο 17χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.Στο βίντεο - ντοκουμέντο που δημοσίευσε το protothema.gr, αποτυπώνονται καρέ - καρέ οι κινήσεις των τριών νεαρών που εισέβαλαν με πιστόλι στο κατάστημα και, αφού απείλησαν τον υπάλληλο, άδειασαν τα ράφια με τα τσιγάρα και τις εισπράξεις.Μάλιστα, όπως φαίνεται στις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, ο ένας από τους τρεις δράστες, ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό τους στο κατάστημα, πιάνει από τον λαιμό τον εργαζόμενο και του «κολλάει» το όπλο στο κεφάλι, την ώρα που οι συνεργοί του φορτώνουν τα προϊόντα καπνού μέσα σε μια μαύρη σακούλα.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 700 ευρώ, καπνικά προϊόντα αξίας 10.000 ευρώ, αλλά και το τσαντάκι του υπαλλήλου.