Βίντεο από ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Θεσσαλονίκη: Κόλλησαν πιστόλι στο κεφάλι του υπαλλήλου και άρπαξαν προϊόντα 10.000 ευρώ
Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε κατάστημα ψιλικών ειδών στη Θεσσαλονίκη, δημοσιεύει το protothema.gr.
Στις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Τριανδρίας, αποτυπώνονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των τριών ατόμων που εισβάλλουν στις 02:45 και με ένα πιστόλι απειλούν τον υπάλληλο, αδειάζοντας το ταμείο και τα ράφια με τα τσιγάρα.
Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ένας από τους τρεις δράστες, ελάχιστα δευτερόλεπτα αφού έχουν περάσει την είσοδο του καταστήματος, πιάνει από τον λαιμό τον εργαζόμενο και του «κολλάει» το όπλο στο κεφάλι, μέχρι οι συνεργοί του να φορτώσουν τα προϊόντα καπνού μέσα σε μια μαύρη σακούλα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 760 ευρώ και καπνικά προϊόντα αξίας περίπου 10.000 ευρώ ευρώ.
Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
