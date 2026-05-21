Βίντεο από ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Θεσσαλονίκη: Κόλλησαν πιστόλι στο κεφάλι του υπαλλήλου και άρπαξαν προϊόντα 10.000 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Ψιλικατζίδικο Ληστεία

Βίντεο από ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Θεσσαλονίκη: Κόλλησαν πιστόλι στο κεφάλι του υπαλλήλου και άρπαξαν προϊόντα 10.000 ευρώ

Ο ένας από τους τρεις δράστες, ελάχιστα δευτερόλεπτα αφού έχουν περάσει την είσοδο του καταστήματος, πιάνει από τον λαιμό τον εργαζόμενο και του «κολλάει» το όπλο στο κεφάλι

Βίντεο από ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην Θεσσαλονίκη: Κόλλησαν πιστόλι στο κεφάλι του υπαλλήλου και άρπαξαν προϊόντα 10.000 ευρώ
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, σε κατάστημα ψιλικών ειδών στη Θεσσαλονίκη, δημοσιεύει το protothema.gr.

Στις εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή της Τριανδρίας, αποτυπώνονται καρέ-καρέ οι κινήσεις των τριών ατόμων που εισβάλλουν στις 02:45 και με ένα πιστόλι απειλούν τον υπάλληλο, αδειάζοντας το ταμείο και τα ράφια με τα τσιγάρα.


Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ένας από τους τρεις δράστες, ελάχιστα δευτερόλεπτα αφού έχουν περάσει την είσοδο του καταστήματος, πιάνει από τον λαιμό τον εργαζόμενο και του «κολλάει» το όπλο στο κεφάλι, μέχρι οι συνεργοί του να φορτώσουν τα προϊόντα καπνού μέσα σε μια μαύρη σακούλα.


Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν περίπου 760 ευρώ και καπνικά προϊόντα αξίας περίπου 10.000 ευρώ ευρώ.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.
Στράτος Λούβαρης
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αυστηροποιούνται οι κανόνες για τα ηλεκτρικά πατίνια – τι αλλάζει και γιατί η ασφάλιση μπαίνει πλέον στη συζήτηση

Τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πόλεων. Για πολλούς αποτελούν έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο μετακίνησης, ειδικά για μικρές αποστάσεις στο κέντρο ή για τις καθημερινές διαδρομές προς τη δουλειά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης