Τραγική ειρωνεία: Ορίστηκε ανήμερα της κηδείας του Νικήτα η δίκη του φονιά του για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Δολοφονία Τροχαίο ατύχημα Πυροβολισμοί

Τραγική ειρωνεία: Ορίστηκε ανήμερα της κηδείας του Νικήτα η δίκη του φονιά του για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του

Στις 15 Ιανουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 21χρονου και της αδελφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024

Τραγική ειρωνεία: Ορίστηκε ανήμερα της κηδείας του Νικήτα η δίκη του φονιά του για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του
25 ΣΧΟΛΙΑ
Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Κρήτης μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου Νικήτα Γεμιστού από τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, με έξι σφαίρες στη μέση του δρόμου στο Ηράκλειο της Κρήτης επειδή τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του σε τροχαίο βυθίζοντας στο πενθος την οικογένεια του θύματος.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ειρωνεία της τύχης και τραγικό παιχνίδι της μοίρας, το γεγονόςότι ανήμερα της κηδείας του άτυχου Νικήτα έγινε γνωστό ότι για τις 15 Ιανουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η δίκη για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του αδικοχαμένου παλικαριού και της αδερφής του, με κατηγορούμενο τον 54χρονο Κώστα Παρασύρη, για το επεισόδιο που είχε σημειωθεί τα Χριστούγεννα του 2024. 

Τότε ο 54χρονος είχε αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, αρνούμενος ότι ήταν εκείνος που απείλησε και πυροβόλησε προς τον 21χρονο και την αδερφή του. «Αφήστε με στο πένθος μου. Εγώ πήγα μόνο στο νεκροταφείο να θυμιάσω το μνήμα του παιδιού μου» είχε πει τότε.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας


Το χρονικό της υπόθεσης εκείνης, είχε ως εξής:

Ο Νικήστρατος, που ήταν τότε 19 ετών, είχε καταγγείλει τότε ότι επιστρέφοντας στο σπίτι του στο Γάζι, έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση κι ενώ ανέβαινε την σκάλα της οικίας του, δέχτηκε από πίσω ένα χτύπημα στα πόδια με ξύλο. Με βάση τα όσα είπε, δεν μπόρεσε να δει ποιος ήταν αυτός που τον χτύπησε, ωστόσο λόγω της φασαρίας ξεπρόβαλλαν στο σημείο ο πατέρας και η αδερφή του. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή καθώς άκουσε φωνές. Ο νεαρός τον κυνήγησε. Βρήκε ένα κοντάρι και τον καταδίωξε. Περιέγραψε ότι τον πρόφτασε και τον χτύπησε κι εκείνος στα πλευρά και τα πόδια με αποτέλεσμα να τον ρίξει κάτω και να βρεθεί από πάνω του.


Έκρυβε το πιστόλι κάτω από τα ρούχα του, πυροβόλησε μια φορά

Τότε, πάντα κατά τα όσα ανέφερε προανακριτικά, έφτασε κοντά τους και η αδερφή του, η οποία τον τράβηξε και τον απομάκρυνε από τον δράστη, που βρήκε ευκαιρία να σηκωθεί και να αρχίσει και πάλι να τρέχει. Στην συνέχεια, βάσει της κατάθεσης, ο δράστης άρχισε να τρέχει και πάλι, ο ίδιος συνέχισε να τον κυνηγά και τότε - όπως καταγγέλλει – εκείνος έβγαλε ένα πιστόλι που ήταν κρυμμένο κάτω από τα ρούχα του, στην περιοχή της κοιλιάς, και πυροβόλησε εναντίον των δυο αδερφών, μια φορά σε ευθεία βολή. 

O νεαρός υποστηρίζει ότι τρόμαξε, τράβηξε κάτω την αδερφή του κι έπεσε πάνω της για να την προστατεύσει κι ο δράστης έφυγε. Ο 19χρονος στην προανακριτική του κατάθεση υποστήριξε ότι δεν είδε ποιος ήταν ο δράστης και δεν μπορούσε να φανταστεί ποιος θα ήθελε να τους κάνει κακό. Ωστόσο, η αδερφή του είχε κατονομάσει ως δράστη της επίθεσης τον 54χρονο σήμερα δολοφόνο του αδερφού της.
Κλείσιμο


Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 21χρονου, συγγενείς του επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Στον Χώνο Μυλοποτάμου γράφτηκε η τελευταία πράξη της τραγωδίας για τον 21χρονο Νικήτα.

Τραγική ειρωνεία: Ορίστηκε ανήμερα της κηδείας του Νικήτα η δίκη του φονιά του για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του

Τόσο η αδερφή του 21χρονου όσο και οι συγγενείς του όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία της αστυνομίας, κινήθηκαν εναντίον τους και τους ζήτησαν να αποχωρήσουν.


Οι συγγενείς ζήτησαν από τους αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή υπό τον φόβο πρόκλησης εντάσεων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του 21χρονου. Μάλιστα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικράτησε ένταση όταν συγγενείς του Νικήτα ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό.

«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», ανέφεραν συγγενείς προς τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το neakriti.gr.

Κηδεία 21χρονου: Ξέσπασμα στον Χώνο – «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν στους αστυνομικούς

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται στο βίντεο του patris.gr, η αδελφή του 21χρονου Νικήτα, οργισμένη, ζητούσε και αυτή με τη σειρά της από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν φωνάζοντας πως «δεν προστάτεψαν» τον αδελφό της.

Επεισόδια στην κηδεία του 21χρονου - Η οικογένεια επιτέθηκε στην Αστυνομία

Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και βγήκαν έξω από το χωριό.
25 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης