Τραγική ειρωνεία: Ορίστηκε ανήμερα της κηδείας του Νικήτα η δίκη του φονιά του για παλαιότερη απόπειρα ανθρωποκτονίας εναντίον του



Οι συγγενείς ζήτησαν από τους αστυνομικούς να φύγουν από το χωριό

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή υπό τον φόβο πρόκλησης εντάσεων, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από συγγενείς του 21χρονου. Μάλιστα σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικράτησε ένταση όταν συγγενείς του Νικήτα ζήτησαν από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το χωριό.«Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», ανέφεραν συγγενείς προς τις δυνάμεις της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το neakriti.gr.Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται στο βίντεο του patris.gr, η αδελφή του 21χρονου Νικήτα, οργισμένη, ζητούσε και αυτή με τη σειρά της από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν φωνάζοντας πως «δεν προστάτεψαν» τον αδελφό της.Τελικά οι αστυνομικοί σεβάστηκαν την επιθυμία της οικογένειας και βγήκαν έξω από το χωριό.