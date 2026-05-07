Εσωκομματικές αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση και τα ψηφοδέλτια, στο επίκεντρο Τζάκρη και Κασιμάτη
Προβληματισμός στη Χαριλάου Τρικούπη για τις επιστροφές στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ, το όριο των θητειών και τους όρους συμμετοχής στα «πράσινα» ψηφοδέλτια ενόψει εκλογών
Διλήμματα, ερωτήματα και αντιδράσεις προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η συγκρότηση των ψηφοδελτίων και η δοσολογία της διεύρυνσης, με πρόσωπα από άλλους χώρους.
Η Έφη Χαλάτση, στέλεχος του Πολιτικού Συμβουλίου (από την ομάδα του Παύλου Γερουλάνου) έθιξε το ζήτημα με το όριο των θητειών για τους υποψήφιους βουλευτές, αλλά δεν είναι το μόνο που απασχολεί όλους, όσοι στο ΠΑΣΟΚ διαφωνούν επί της ουσίας με την ένταξη ή την επιστροφή στο κόμμα χωρίς «φίλτρο», νυν και πρώην βουλευτών που εκλέχτηκαν στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις με άλλη «σημαία». Και όσο θα κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και του προ των πυλών κόμματος Τσίπρα, τόσο θα διερευνώνται (όλο και πιο πολύ) οι προϋποθέσεις από τα αρμόδια όργανα της Χαριλάου Τρικούπη για τις προεκλογικές συνεργασίες με πρόσωπα που κατέβηκαν με τις λίστες του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσφατο παρελθόν.
Πίσω από την επισήμανση της Έφης Χαλάτση ότι «το καταστατικό πρέπει να ισχύει και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που έρχονται» σχεδόν όλοι στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου είδαν τη Θεοδώρα Τζάκρη, η οποία έχει ξεπεράσει, όπως και ο Χάρης Καστανίδης, το πλαφόν των 20 ετών στα κοινοβουλευτικά έδρανα. Με δεδομένο ότι στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αποφασίστηκε να μην μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος βουλευτής αν έχει συμπληρώσει πέντε θητείες (δηλαδή 20 κοινοβουλευτικά χρόνια) τότε το σενάριο «επιστροφής» της κυρίας Τζάκρη δύσκολα θα επιβεβαιωθεί, εκτός κι αν αναζητούν εξαιρέσεις στον κανόνα- ακούγεται η πρόταση ότι οι συνεργαζόμενοι με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούν να έχουν άλλη «τύχη» στα ψηφοδέλτια. Διαφορετική είναι η περίπτωση της Νίνας Κασιμάτη, η οποία έχει πολύ λιγότερα χρόνια στη βουλή, αλλά προηγούμενες δηλώσεις της για τον Γιώργο Παπανδρέου συνιστούν για αρκετά στελέχη και δη παπανδρεϊκά «απαγορευτικό» για τη συμμετοχή της στα «πράσινα» ψηφοδέλτια. Ωστόσο οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται και ενδέχεται να λήξουν, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, μόνο όταν προκηρυχθούν οι εκλογές.
Κατά τη χθεσινή – την πρώτη- συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με τη νέα του σύνθεση, η Έφη Χαλάτση ήταν που «σήκωσε» το θέμα, τον «συνειρμό» με το όριο των θητειών, τον Χάρη Καστανίδη και την Θεοδώρα Τζάκρη, χωρίς να κατονομάζει τα δύο στελέχη. «Αν η κυρία Τζάκρη θέλει να έρθει γιατί βλέπει ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να φύγει η Δεξιά και να συνδράμει με τις δυνάμεις της, αποδεχόμενη το Καταστατικό που ισχύει, τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος με βάση τη διακήρυξή του και το προγραμματικό του πλαίσιο, μπορεί να έρθει και να συνδράμει χωρίς να είναι απαραίτητα υποψήφια βουλευτής», τόνισε αργότερα η κυρία Χαλάτση μιλώντας στο Action 24, όπου υπογράμμισε επίσης: «Οι διευρύνσεις δεν γίνονται πάντα με την ιδιότητα την οποία έχουμε στον χώρο που πηγαίνουμε και έχει άλλες καταστατικές διαδικασίες. Το ΠΑΣΟΚ δεν λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ισχύουν οι κανόνες για όλους, είτε βρίσκονται εντός, είτε εκτός του κόμματος».
Πληροφορίες αναφέρουν ότι συγκεκριμένη απάντηση από την ηγεσία για το θέμα δεν υπήρξε, ενώ ακούστηκε και η άποψη –την εξέφρασε ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Μιχάλης Κατρίνης- ότι οι πόρτες του ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι ανοιχτές, χωρίς face control για τις εντάξεις και τις επιστροφές. Την ίδια άποψη έχει εκφράσει και ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης, Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων που αφορούν στη διεύρυνση. Ο Μανώλης Χρισοδουλάκης με την τοποθέτησή του στο Πολιτικό Συμβούλιο πρότεινε να υπάρξει ένα «κείμενο» με τους κανόνες της διεύρυνσης, το οποίο θα δίνει «πάσα» αυτοκριτικής για όσα στελέχη θέλουν να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ σεβόμενα τη γραμμή και το καταστατικό του.
Η γενικότερη συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση εξελίχθηκε σε ήπιους τόνους και περιστράφηκε γύρω από τα επίδικα της συγκυρίας. «Η μάχη των εκλογών θα είναι αξιακή», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αρχική εισήγησή του προτρέποντας σε μονομέτωπο αγώνα με τη Νέα Δημοκρατία τα στελέχη. Η Μιλένα Αποστολάκη τόνισε ότι πρέπει το κόμμα να διαμορφώσει στην πράξη τους όρους της εκλογικής ετοιμότητας. Η Τόνια Αντωνίου υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αναδεικνύει την πίστη του στη μάχη για τη νίκη στις εκλογές, όχι συμπληρώνοντας το διακηρυγμένο στόχο με τη φράση «έστω με μία ψήφο», καθώς δείχνει όπως είπε, ακυρώνει το αισιόδοξο κλίμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου μίλησε στην αρχή, μετά από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ καλώντας σε ενωτικές συλλογικές δράσεις και προτείνοντας ζητήματα για τη συνατγματική αναθεώρηση.
