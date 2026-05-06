ΠΑΣΟΚ: Στη σκιά Τσίπρα και Καρυστιανού η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, φόβοι για νέες διαρροές ψηφοφόρων
ΠΑΣΟΚ: Στη σκιά Τσίπρα και Καρυστιανού η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, φόβοι για νέες διαρροές ψηφοφόρων
Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ συνεδριάζει σε κρίσιμη συγκυρία, αναζητώντας στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία αλλά και τρόπους αναχαίτισης πιθανών διαρροών ψηφοφόρων προς νέους πολιτικούς σχηματισμούς
Το «μοντέλο» αναχαίτισης των πιθανών δημοσκοπικών «διαρροών» προς τα εκκολαπτόμενα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού αναζητεί το ΠΑΣΟΚ, έχοντας ήδη κηρύξει «πόλεμο» εναντίον της κυβερνητικής παράταξης προς τις εκλογές.
Ο Μάιος θεωρείται κρίσιμος μήνας, αφού τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να εισπράττει 1% με 1,5% στις δημοσκοπήσεις αναμένονται τα αποκαλυπτήρια των επόμενων βημάτων του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Καρυστιανού και ως εκ τούτου ουδείς μπορεί να προβλέψει με σιγουριά τις τάσεις που θα καταγραφούν ένα μήνα αργότερα.
Στο γκάλοπ της Opinion Poll και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος με 9,9%, ενώ o Νίκος Ανδρουλάκης «γράφει» ένα 5,8%, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στα δε ποιοτικά στοιχεία τα «καμπανάκια» είναι διακριτά- για παράδειγμα μόνο το 10.5% των ερωτηθέντων είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ.
Στο κομματικό όργανο συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου (ήταν επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού μέχρι το Συνέδριο), ο Παύλος Γερουλάνος (θα απουσιάζει λόγω της προγραμματισμένης ομιλίας του σε Συνέδριο στην Ιθάκη για το δημογραφικό) , ο Χάρης Δούκας (ρίχνει το βάρος στη μάχη του Δήμου και προετοιμάζει τη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα), ο Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος θα ενημερώσει για το πλάνο της διεύρυνσης εφεξής, η Μιλένα Αποστολάκη που αναλαμβάνει πολλές από τις κεντρικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση στη βουλή, ο Παύλος Χρηστίδης (Τομεάρχης Εργασίας στη Βουλή) και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο νεότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας με συμπαγή ομάδα στο εσωκομματικό πεδίο.
Στο ίδιο όργανο συμμετέχουν ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς που στρέφει σε καθημερινή βάση τα πυρά του στη Νέα Δημοκρατία, ο Λευτέρης Καρχιμάκης (επικεφαλής του Προγράμματος), ο Ανδρέας Σπυρόπουλος που παρέδωσε τα καθήκοντα του Γραμματέα στον Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο Θανάσης Γλαβίνας και άλλοι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.
Διακηρυγμένος στόχος είναι η πρωτιά στις εκλογές, αλλά δεν έχουν πετύχει ένα δημοσκοπικό άλμα που να τους διασφαλίζει και στη συνέχεια την «πρωτοκαθεδρία» στην αντιπολίτευση, ειδικά μετά από την επίσημη εμφάνιση των κομμάτων του πρώην πρωθυπουργού και της πρώην προέδρου των «Τεμπών».
Ο σχετικός προβληματισμός θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης της συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση, ωστόσο στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου επισημαίνουν στους συνομιλητές τους ότι δεν προτίθενται να δώσουν την εικόνα της εσωκομματικής σύγκρουσης, στη φάση που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας.
Αντιθέτως, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Ρέππας πήρε καθαρή θέση λέγοντας ότι «είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες».
Με δήλωσή του στο dnews.gr ο κ. Ρέππας υποστηρίζει ότι: «Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ». Και προτείνει: «Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο».
Ο Μάιος θεωρείται κρίσιμος μήνας, αφού τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται να εισπράττει 1% με 1,5% στις δημοσκοπήσεις αναμένονται τα αποκαλυπτήρια των επόμενων βημάτων του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Καρυστιανού και ως εκ τούτου ουδείς μπορεί να προβλέψει με σιγουριά τις τάσεις που θα καταγραφούν ένα μήνα αργότερα.
Στο γκάλοπ της Opinion Poll και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος με 9,9%, ενώ o Νίκος Ανδρουλάκης «γράφει» ένα 5,8%, όπως και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στα δε ποιοτικά στοιχεία τα «καμπανάκια» είναι διακριτά- για παράδειγμα μόνο το 10.5% των ερωτηθέντων είναι πολύ και αρκετά ικανοποιημένο από την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ.
Η πρεμιέρα του Πολιτικού ΣυμβουλίουΤο νέο Πολιτικό Συμβούλιο που συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά υπό τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ θα κληθεί εκ των πραγμάτων να περιγράψει τις προτάσεις του για την πορεία του κόμματος στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Στο κομματικό όργανο συμμετέχουν κορυφαία στελέχη, όπως η Άννα Διαμαντοπούλου (ήταν επικεφαλής του Πολιτικού Σχεδιασμού μέχρι το Συνέδριο), ο Παύλος Γερουλάνος (θα απουσιάζει λόγω της προγραμματισμένης ομιλίας του σε Συνέδριο στην Ιθάκη για το δημογραφικό) , ο Χάρης Δούκας (ρίχνει το βάρος στη μάχη του Δήμου και προετοιμάζει τη συνάντηση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα), ο Κώστας Σκανδαλίδης ο οποίος θα ενημερώσει για το πλάνο της διεύρυνσης εφεξής, η Μιλένα Αποστολάκη που αναλαμβάνει πολλές από τις κεντρικές συγκρούσεις με την κυβέρνηση στη βουλή, ο Παύλος Χρηστίδης (Τομεάρχης Εργασίας στη Βουλή) και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο νεότερος της κοινοβουλευτικής ομάδας με συμπαγή ομάδα στο εσωκομματικό πεδίο.
Στο ίδιο όργανο συμμετέχουν ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς που στρέφει σε καθημερινή βάση τα πυρά του στη Νέα Δημοκρατία, ο Λευτέρης Καρχιμάκης (επικεφαλής του Προγράμματος), ο Ανδρέας Σπυρόπουλος που παρέδωσε τα καθήκοντα του Γραμματέα στον Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο Θανάσης Γλαβίνας και άλλοι στενοί συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη.
Η στάση των κορυφαίωνΑρκετά από τα στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου διατηρούν επιφυλάξεις για τη «γραμμή» του κόμματος στις καθημερινές μάχες, όπως και για τη ρητορική προσέγγισης των ψηφοφόρων του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς. Πιστεύουν ότι χρειάζονται διαφορετικές «γωνίες» στη ρητορική, ώστε το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί ως η μοναδική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, που διατηρεί διψήφιο και ασφαλές προβάδισμα στα γκάλοπ.
Διακηρυγμένος στόχος είναι η πρωτιά στις εκλογές, αλλά δεν έχουν πετύχει ένα δημοσκοπικό άλμα που να τους διασφαλίζει και στη συνέχεια την «πρωτοκαθεδρία» στην αντιπολίτευση, ειδικά μετά από την επίσημη εμφάνιση των κομμάτων του πρώην πρωθυπουργού και της πρώην προέδρου των «Τεμπών».
Ο σχετικός προβληματισμός θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο εκκίνησης της συζήτησης στη σημερινή συνεδρίαση, ωστόσο στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου επισημαίνουν στους συνομιλητές τους ότι δεν προτίθενται να δώσουν την εικόνα της εσωκομματικής σύγκρουσης, στη φάση που το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας.
Θέμα ΚαστανίδηΜπορεί η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη και η ανταλλαγή πυρών με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προκαλεί πλήθος συζητήσεων στο εσωτερικό του κόμματος, όμως δύσκολα θα μπει στο τραπέζι του Πολιτικού Συμβουλίου- σχεδόν όλα τα στελέχη του οργάνου απέφυγαν να αναφερθούν στο θέμα κατά τις δημόσιες παρεμβάσεις τους, ακόμη και αν διαφωνούν, είτε με τις κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη που προηγήθηκαν, είτε με τα δηλητηριώδη σχόλια ένθεν κακείθεν.
Αντιθέτως, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Ρέππας πήρε καθαρή θέση λέγοντας ότι «είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης και μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν λυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ όταν οι Καστανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές του νίκες».
Με δήλωσή του στο dnews.gr ο κ. Ρέππας υποστηρίζει ότι: «Η επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μείωσε τον Καστανίδη, αλλά αυτόν που το επιχειρεί, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ». Και προτείνει: «Έστω και τώρα, το Πολιτικό Συμβούλιο πρέπει να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή κι αυτή να αποφασίσει τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο Θεσσαλονίκης στις επόμενες εκλογές κατά εξαίρεση των όσων προβλέπει το Καταστατικό το οποίο ψηφίστηκε στο Συνέδριο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα