Από τη Μάγια την πρωτάρα που εξιχνίασε έγκλημα, μέχρι τη Ρούζα με τη δυνατή μύτη στα ναρκωτικά: Δείτε πώς εκπαιδεύονται οι σκύλοι της ΕΛΑΣ

Οι σκύλοι της Κ-9 της ΕΛΑΣ αποτελούν πολύτιμο «όπλο» στις επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος - Η κάμερα της εκπομπής North Report του protothema πήγε στην Υποδιεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος και κατέγραψε την απαιτητική τους εκπαίδευση





Στην εν λόγω Υποδιεύθυνση υπηρετούν σήμερα 28 σκύλοι, εκ των οποίων, 17 σκύλοι ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, πέντε σκύλοι περιπολίας, δύο για εντοπισμό ναρκωτικών και άλλοι δύο σκύλοι που χρησιμοποιούνται και για περιπολίες και για ναρκωτικά.













Όπως έκανε στο αεροδρόμιο ο Judge, ένα βέλγικο μαλινουά, που κλήθηκε μπροστά στην κάμερα μας να βρει εντός του αεροδρομίου αν υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός. Για εμάς ήταν μέρος μιας άσκησης- επίδειξης, για το βέλγικο μαλινουά όμως ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά και αφού βρήκε το βιβλίο μέσα στο οποίο ήταν κρυμμένος εκρηκτικός μηχανισμός, έλαβε την ανταμοιβή του που είναι το μπαλάκι που του δίνει ο συνοδός του.



Από την άλλη, η Ρούζα με τη δυνατή μύτη της μπορεί και δείχνει στον συνοδό της που μπορεί να έχει κρύψει κάποιος ναρκωτικές ουσίες. Πολλοί εικάζουν ότι οι σκύλοι της Αστυνομίας μπορούν και βρίσκουν τα ναρκωτικά επειδή οι εκπαιδευτές τους δίνουν να τα δοκιμάζουν.



Η εκπαίδευση των σκύλων που αναζητούν και εντοπίζουν ναρκωτικά βασίζεται σε ένα πάντρεμα, της διάθεσης του σκύλου να ικανοποιήσει το «αφεντικό» του και στη μοναδική δυνατότητα που έχει να ξεχωρίζει τις μυρωδιές.



Η τρίτη κατηγορία των αστυνομικών σκύλων είναι τα patrol, δηλαδή τα σκυλιά περιπολίας. Οι σκύλοι αυτοί συμμετέχουν σε μια σειρά επιχειρήσεων από την φύλαξη των συνόρων έως την αναζήτησή κάποιου ατόμου.



Σε μια τέτοια επιχείρηση αναζήτησης ατόμου η Μάγια κατάφερε μέσα σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες να βρει τη σορό ενός ανθρώπου που επί ημέρες αναζητούνταν δένοντας έτσι την υπόθεση, με τις αρχές να στέλνουν στη Δικαιοσύνη τους υπαίτιους.



Οι Έλληνες αστυνομικοί όχι μόνο εκπαιδεύουν σε υψηλό βαθμό τα σκυλιά της ομάδας Κ-9 της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά ο διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων Βορείου Ελλάδος, κ. Νίκος Ράλλης είναι πλέον εκπαιδευτές των εκπαιδευτών και δίνουν τις γνώσεις τους σε ξένους αστυνομικούς.



«Η Ελλάδα αποτελεί βασικό μέλος της Ε.Ε. και ειδικότερα στον τομέα ασφαλείας είναι πρωτοπόρα με δυναμική συμμετοχή παντού και μάλιστα σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Η χώρα μας και τα αστυνομικά σκυλιά πάγια συμμετέχουν σε διαδικασίες της ΕΕ, της Europol, της Frontex και συνδράμουν στη μάχη κατά του εγκλήματος διεθνώς. Έχουμε Έλληνες αστυνομικούς εκπαιδευτές που οι ίδιοι εκπαιδεύουν τους συνοδούς σκύλων ξένων κρατών» τόνισε ο κ. Ράλλης.