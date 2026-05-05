Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπλιο Πυροσβεστική Άπεγκλωβισμός

Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πυροσβέστες  χρειάστηκε να κόψουν το λουκέτο της πύλης για να απεγκλωβίσουν τον νεαρό με καταγωγή από Αρμενία, ο οποίος παραδόθηκε στην Ασφάλεια και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα

Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) στην περιοχή της Ακροναυπλίας, στο Ναύπλιο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας νεαρός με καταγωγή από την Αρμενία εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων, κοντά στην πλατεία Αρβανιτιάς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, ένας περιπατητής άκουσε τις απεγνωσμένες κραυγές του νεαρού για βοήθεια και ενημέρωσε την Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Η στιγμή που πυροσβέστες κόβουν τις αλυσίδες της πύλης και απεγκλωβίζουν τον νεαρό:



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε εγκλωβιστεί πίσω από την πύλη, η οποία ήταν κλειδωμένη με αλυσίδες. Οι πυροσβέστες χρειάστηκε να κόψουν το λουκέτο της πύλης για να απεγκλωβίσουν τον νεαρό.

Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο νεαρός, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, φαινόταν καλά στην υγεία του, αλλά ήταν εμφανώς αναστατωμένος από την περιπέτειά του. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο νεαρός από την Αρμενία παραδόθηκε στην Ασφάλεια και προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα.

Κλείσιμο
Εκεί, αναμένεται να εξεταστεί για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εγκλωβισμένος στην περιοχή της Ακροναυπλίας, καθώς και ο λόγος της παρουσίας του στο συγκεκριμένο σημείο. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νεαρός εγκλωβίστηκε στην Πύλη των Τόρων στο Ναύπλιο, επιχείρησε η Πυροσβεστική, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης